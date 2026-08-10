I pronostici di lunedì 10 agosto: Primeira Liga, League Cup e Allsvenskan

I pronostici di lunedì 10 agosto, in campo Primeira Liga, League Cup e Allsvenskan e altri campionati minori
Il derby del Devon è protagonista del palinsesto del lunedì, con il Plymouth che ospiterà l’Exeter nel primo turno della Carabao Cup.
I Pilgrims sono considerati tra le squadre in grado di fare bene in League One. Dall’arrivo di Derek Adams in un ruolo dirigenziale di primo piano, lo scorso novembre, il Plymouth ha cambiato completamente marcia. Quando Adams è tornato, la squadra occupava l’ultimo posto in classifica. Da quel momento in poi, però, ha conquistato il terzo maggior numero di punti, segnato il terzo maggior numero di gol e fatto registrare la quarta miglior difesa del campionato.
Non possiamo sapere con certezza se Tom Cleverley sarebbe riuscito a risollevare la situazione anche da solo. Il presidente Simon Hallett lo ha definito «la persona che lavora più duramente all’interno del club». Tuttavia, la differenza enorme tra il rendimento precedente e quello successivo all’arrivo di Adams appare troppo evidente per essere considerata casuale.
I Grecians non hanno vissuto un’estate particolarmente positiva dopo la retrocessione in League Two. Le disponibilità economiche sono limitate. L’allenatore Matt Taylor ha spiegato che sarà necessario vendere alcuni giocatori prima di poter rinforzare adeguatamente la rosa.
In attacco però possono contare su Jayden Wareham che rappresenta il principale patrimonio tecnico ed economico del club. Nella scorsa stagione ha segnato 19 gol e la partita di stasera potrebbe essere una vetrina per trovare una nuova squadra.
Pronostici: la scelta del Veggente
• MULTIGOL 2-4 CASA + MULTIGOL 0-2 OSPITE in Plymouth-Exeter City, Carabao Cup, ore 21:00
Vincenti
- DJURGARDEN (in Västerås SK-Djurgården, Allsvenskan, ore 19:00)
- SIRIUS (in Sirius-Brommapojkarna, Allsvenskan, ore 19:00)
- SANTA CLARA (in Santa Clara-Nacional, Primeira Liga, ore 21:15)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Västerås SK-Djurgården, Allsvenskan, ore 19:00
- Sirius-Brommapojkarna, Allsvenskan, ore 19:00
- Plymouth Argyle-Exeter City, Carabao Cup, ore 21:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Silkeborg IF-Odense, Superliga Danimarca, ore 19:00
- Jong PSV-FC Volendam, Eerste Divisie, ore 20:00
- Jong AZ-Eindhoven, Eerste Divisie, ore 20:00
Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 9.49 GOLDBET ; 10.44 SPORTBET; 9.49 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1 + GOL in Plymouth-Exeter City, League Cup, ore 17:00
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