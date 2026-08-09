Pronostico Palmeiras-Internacional: continua la marcia solitaria

Palmeiras-Internacional è valida per la ventiduesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica: tv, probabili formazioni, pronostico.
Il Palmeiras è primo in classifica e non ha nessuna intenzione di perdere punti in questa partita. Ipoteticamente, rispetto al Flamengo che ha una partita in meno, sono cinque i punti di vantaggio. Un bottino da mantenere invariato in una gara sulla carta tutt’altro che complicata.
Anzi, che arriva a pennello dopo le fatiche della settimana nella Coppa Nazionale: una sconfitta indolore per i biancoverdi che hanno superato il turno volando in semifinale. L’Internacional, infatti, rischia la retrocessione. Adesso sarebbe salvo, ma ha una gara in più rispetto alle dirette avversarie e una partita contro la capolista difficile da sbrogliare. I padroni di casa, insomma, che non perdono davanti al pubblico amico dal ventisette luglio e quindi troppo presto per pensare ad un’altra legnata interna, possono avere la strada spianata per i tre punti. Anzi, hanno proprio la strada spianata.
Come vedere Palmeiras-Internacional in diretta tv e in streaming
La sfida valida per la ventiduesima giornata del Brasileirao Palmeiras-Internacional, in programma domenica alle 21, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
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Il pronostico
Continua la marcia in solitaria in testa alla classifica per il Palmeiras, che dovrebbe riuscire a portare a casa i tre punti senza nemmeno subire una rete.
Le probabili formazioni di Palmeiras-Internacional
PALMEIRAS (4-2-3-1): Carlos Miguel; Piquerez, Gomez, Murillo, Arthur; Andrea Pereira, Marlon Freitas; Allan Elias, Arias, Mauricio; Lopez.
INTERNACIONAL (3-4-2-1): Cunha; Juninho, Mercado, Maripan; Vitinho, Paulinho, Bruno Gomes, Allex; Carbonero, Bernabei; Alan Patrick.
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