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Pronostico Palmeiras-Internacional: continua la marcia solitaria

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Palmeiras-Internacional è valida per la ventiduesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica: tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Palmeiras è primo in classifica e non ha nessuna intenzione di perdere punti in questa partita. Ipoteticamente, rispetto al Flamengo che ha una partita in meno, sono cinque i punti di vantaggio. Un bottino da mantenere invariato in una gara sulla carta tutt’altro che complicata.

Pronostico Palmeiras-Internacional
Pronostico Palmeiras-Internacional: continua la marcia solitaria (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Anzi, che arriva a pennello dopo le fatiche della settimana nella Coppa Nazionale: una sconfitta indolore per i biancoverdi che hanno superato il turno volando in semifinale. L’Internacional, infatti, rischia la retrocessione. Adesso sarebbe salvo, ma ha una gara in più rispetto alle dirette avversarie e una partita contro la capolista difficile da sbrogliare. I padroni di casa, insomma, che non perdono davanti al pubblico amico dal ventisette luglio e quindi troppo presto per pensare ad un’altra legnata interna, possono avere la strada spianata per i tre punti. Anzi, hanno proprio la strada spianata.

Come vedere Palmeiras-Internacional in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la ventiduesima giornata del Brasileirao Palmeiras-Internacional, in programma domenica alle 21, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Il pronostico

Continua la marcia in solitaria in testa alla classifica per il Palmeiras, che dovrebbe riuscire a portare a casa i tre punti senza nemmeno subire una rete.

Le probabili formazioni di Palmeiras-Internacional

PALMEIRAS (4-2-3-1): Carlos Miguel; Piquerez, Gomez, Murillo, Arthur; Andrea Pereira, Marlon Freitas; Allan Elias, Arias, Mauricio; Lopez. 
INTERNACIONAL (3-4-2-1): Cunha; Juninho, Mercado, Maripan; Vitinho, Paulinho, Bruno Gomes, Allex; Carbonero, Bernabei; Alan Patrick.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0
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