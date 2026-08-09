Pronostico Palmeiras-Internacional: continua la marcia solitaria

Palmeiras-Internacional è valida per la ventiduesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica: tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Palmeiras è primo in classifica e non ha nessuna intenzione di perdere punti in questa partita. Ipoteticamente, rispetto al Flamengo che ha una partita in meno, sono cinque i punti di vantaggio. Un bottino da mantenere invariato in una gara sulla carta tutt’altro che complicata.

Anzi, che arriva a pennello dopo le fatiche della settimana nella Coppa Nazionale: una sconfitta indolore per i biancoverdi che hanno superato il turno volando in semifinale. L’Internacional, infatti, rischia la retrocessione. Adesso sarebbe salvo, ma ha una gara in più rispetto alle dirette avversarie e una partita contro la capolista difficile da sbrogliare. I padroni di casa, insomma, che non perdono davanti al pubblico amico dal ventisette luglio e quindi troppo presto per pensare ad un’altra legnata interna, possono avere la strada spianata per i tre punti. Anzi, hanno proprio la strada spianata.

Come vedere Palmeiras-Internacional in diretta tv e in streaming La sfida valida per la ventiduesima giornata del Brasileirao Palmeiras-Internacional, in programma domenica alle 21, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Palmeiras è quotata 1.55 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.73 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Continua la marcia in solitaria in testa alla classifica per il Palmeiras, che dovrebbe riuscire a portare a casa i tre punti senza nemmeno subire una rete. Le probabili formazioni di Palmeiras-Internacional PALMEIRAS (4-2-3-1): Carlos Miguel; Piquerez, Gomez, Murillo, Arthur; Andrea Pereira, Marlon Freitas; Allan Elias, Arias, Mauricio; Lopez.

INTERNACIONAL (3-4-2-1): Cunha; Juninho, Mercado, Maripan; Vitinho, Paulinho, Bruno Gomes, Allex; Carbonero, Bernabei; Alan Patrick. POSSIBILE RISULTATO: 2-0