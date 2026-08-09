Pronostico Rangers-Hibernian: alle spalle il momento complicato

Rangers-Hibernian è una partita valida per la seconda giornata del campionato scozzese: formazioni e pronostico
Hanno avuto avvii difficili in stagione queste due squadre. Soprattutto i Rangers che sono ancora impegnati nelle qualificazioni europee e devono ribaltare la sconfitta contro il Jagiellonia subita nella scorsa settimana.
Un pareggio al debutto in campionato per la squadra che lo scorso anno ha decisamente deluso chiudendo a dieci punti di distacco dal Celtic che ha vinto il titolo. Mentre gli ospiti – che la scorsa annata l’hanno chiusa al quinto posto – hanno iniziato quest’anno con una sconfitta. Non un ottimo segnale.
Se i Rangers, comunque, non paiono adesso una di quelle squadre pronte per prendersi tutto (vale a dire quello che di soliti sono riusciti a fare in Patria) questa partita non si possono prendere il lusso di non vincerla. In ogni modo, i tre punti dovrebbero arrivare nonostante parliamo di un Hibernian voglioso di mettersi alle spalle la sconfitta della prima giornata. Ma il fattore campo in questo caso potrebbe fare la differenza. Ma non solo, anche le qualità sono diverse e lo sappiamo tutti. Insomma, il primo sorriso dell’annata.
Come vedere Rangers-Hibernian in diretta tv e in streaming
Rangers-Hibernian è in programma domenica alle 17 In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
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Comparazione quote
La vittoria dei Rangers è quotata 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Sportbet.
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Il pronostico
Rangers vincenti. La partita, inoltre, dovrebbe anche regalare almeno una rete per squadra. Ma i tre punti ci paiono possano finire verso i padroni di casa.
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Le probabili formazioni di Rangers-Hibernian
RANGERS (4-2-3-1): Pandur; Sterling, McCrorie, Fernandez, Rommens; Devlin, Raskin; Curtis, Aasgaard, Diomande; Shankland.
HIBERNIAN (4-2-3-1): Sallinger; O’Hora, Kerr, Obita; Passlack, Mulligan, Chaiwa, Mayor; Elding, Lowe, Boyle.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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