I pronostici di domenica 9 agosto: Eredivisie, Primeira Liga e Scottish Premiership

I pronostici di domenica 9 agosto, in campo Eredivisie, Primeira Liga, Scottish Premiership e altri campionati minori

Il programma calcistico odierno offre numerosi incontri interessanti nei principali campionati europei e sudamericani. La scelta del Veggente arriva dalla Primeira Liga portoghese, dove il Benfica ospita l’Academico Viseu partendo con i favori del pronostico. La maggiore qualità tecnica e le numerose soluzioni offensive dei padroni di casa suggeriscono una vittoria accompagnata da una partita movimentata, ma senza spingersi verso un risultato eccessivamente largo: il pronostico è 1 + MULTIGOL 3-6.

In Scottish Premiership fiducia nei Rangers, attesi dalla sfida interna contro l’Hibernian. Il fattore campo e la superiore profondità dell’organico possono permettere alla formazione di Glasgow di conquistare i tre punti. Trasferta più insidiosa per il Molde, che possiede comunque qualità ed esperienza sufficienti per imporsi nel derby contro il Kristiansund. Tra le possibili vincenti figura anche il Palmeiras. La squadra brasiliana è tradizionalmente molto affidabile davanti al proprio pubblico e contro l’Internacional può sfruttare la solidità difensiva e la maggiore continuità nell’arco dei novanta minuti.

Per quanto riguarda le partite da almeno tre gol complessivi, Halmstad-GAIS si presenta come un confronto potenzialmente aperto, nel quale entrambe potrebbero trovare spazi. Gol attesi anche in Wolfsberger-Salisburgo: la filosofia offensiva del Salisburgo e la sua capacità di creare numerose occasioni rendono credibile l’OVER 2,5. La terza scelta arriva dalla Super League svizzera con Lugano-Zurigo. Le due squadre hanno qualità nel reparto avanzato e il campionato elvetico propone spesso partite vivaci, caratterizzate da continui capovolgimenti di fronte. Il segno GOL è consigliato in Zulte Waregem-Genk. Gli ospiti hanno un potenziale offensivo elevato, ma potrebbero concedere qualcosa a una squadra di casa chiamata ad assumere un atteggiamento coraggioso. Almeno una rete per parte è possibile anche in Kilmarnock-Celtic: i campioni scozzesi dovrebbero creare numerose occasioni, mentre il Kilmarnock può approfittare del fattore campo per rendersi pericoloso. Completa il quadro Fredericia-Vendsyssel, incontro della First Division danese che mette di fronte due squadre portate a cercare la porta avversaria. Il segno GOL appare preferibile rispetto al risultato finale in una sfida sulla carta equilibrata.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1 + MULTIGOL 3-6 in Benfica-Academico Viseu, Primeira Liga, ore 21:30

Vincenti

RANGERS (in Rangers-Hibernian, Scottish Premiership, ore 17:00)

(in Rangers-Hibernian, Scottish Premiership, ore 17:00) MOLDE (in Kristiansund-Molde, Eliteserien, ore 19:15)

(in Kristiansund-Molde, Eliteserien, ore 19:15) PALMEIRAS (in Palmeiras-Internacional, Brasileirao, ore 21:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Halmstad-GAIS , Allsvenskan , ore 16:30

, , ore 16:30 Wolfsberger-Salisburgo , Austria Bundesliga , ore 17:00

, , ore 17:00 Lugano-Zurigo, Super League Svizzera, ore 14:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Zulte-Waregem-Genk , Pro League Belgio , ore 16:00

, , ore 16:00 Kilmarnock-Celtic , Scottish Premiership , ore 14:30

, , ore 14:30 Fredericia-Vendsyssel, First Division Danimarca, ore 15:00

Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 19.18 GOLDBET ; 19.32 SPORTBET; 19.18 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOLù in Rangers-Hibernian, Scottish Premiership, ore 17:00