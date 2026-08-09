Pronostico Klimarnock-Celtic: arriva il secondo sorriso

Klimarnock-Celtic è una partita valida per la seconda giornata del campionato scozzese: formazioni e pronostico

Dopo il debutto con vittoria – anche molto più complicata del previsto contro il Dundee in casa – il Celtic ha sicuramente un impegno molto più agevole nonostante debba andare a giocare in trasferta sul campo del Klimarnock.

I padroni di casa hanno perso al debutto dimostrando di avere una difesa colabrodo: non è facile prendere quattro gol in una partita, figuriamoci farlo contro una formazione che non è tra quelle candidate a fare un campionato di vertice. Il Celtic, in quegli spazi che verranno lasciati, si potrebbe inserire facilmente e potrebbe andare a nozze. Diciamo che non pare proprio possa essere un impegno complicato per i biancoverdi. Anzi.

Ci aspettiamo una gara aperta – sì, il Celtic quando gioca in trasferta qualcosa concede comunque sempre – e quindi da almeno tre reti complessive e anche, almeno, da un gol per squadra. Se il Klimarnock dietro ha mostrato di essere poco propenso a difendere, davanti qualcosa ha fatto vedere. Ma sempre troppo poco per mettere in difficoltà una squadra come quella di O’Neill.

Come vedere Klimarnock-Celtic in diretta tv e in streaming

Klimarnock-Celtic è in programma domenica alle 14:30. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

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Il pronostico

La vittoria esterna non ci pare possa proprio essere in discussione. Celtic vincente e secondo sorriso di fila. Questa volta anche meno complicato di quello che è stato il debutto in campionato.

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Le probabili formazioni di Klimarnock-Celtic

KLIMARNOCK (4-2-3-1): Stryjek; Brandon, Brown, Stanger, Schjonning-Larsen; Kiltie, Rice, O’Hara, Cleescenco; Owen, Hugill.

CELTIC (4-2-3-1): Sinisalo; Johnston, Carter-Vickers, Trusty, Tierney; Engels, McGregor; Duran, Nygren, Hyun-Jun; Hogh.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3