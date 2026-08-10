Pronostico Slovan Bratislava-Mjallby: un piede e mezzo avanti

Slovan Bratislava-Mjallby è la gara di ritorno del terzo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico

Il due a uno dell’andata conquistato sul campo della squadra che ha vinto il campionato svedese avvicina in maniera sensibile lo Slovan Bratislava alla finale per l’accesso alla prossima Champions League. L’esperienza maturata negli anni, anche se lo scorso anno non è stata centrata la qualificazione, ha aiutato gli slovacchi.

Che, a dire il vero, hanno sfruttato nel migliore dei modi il momento negativo del Mjallby: nel corso delle ultime undici partite ufficiali, infatti, gli svedesi hanno vinto solamente una volta. Un momento assai negativo che vuoi o non vuoi non permette in nessun modo di stare sereni e di pensare con tranquillità a quelli che sono gli impegni. Poi, a dire il vero, pensare adesso di ribaltare una situazione del genere ci pare una cosa assai complicata, per non dire impossibile. Una situazione che è indirizzata. Lo Slovan Bratislava, non solo per quello che è stato il risultato dell’andata, ma anche per quello che è il valore generale, ha davvero un piede e mezzo alla finale di questa qualificazione alla Champions.

Come vedere Slovan Bratislava-Mjallby in diretta tv e in streaming

Slovan Bratislava-Mjallby è in programma martedì alle 20:15. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria dello Slovan Bratislava è quotata 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Sportbet.

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Il pronostico

Il risultato finale di questa partita potrebbe essere molto simile a quello della scorsa settimana. Una vittoria dello Slovan Bratislava, dentro una gara da almeno tre reti complessive e dentro una sfida che dovrebbe regalare anche un gol per squadra.

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Le probabili formazioni di Slovan Bratislava-Mjallby

SLOVAN BRATISLAVA (3-5-2): Takac; Cruz, Bajric, Wimmer; Ibrahim, Pokorny, Mustafic, Medvedev, Maros; Kukharevych, Yirajang.

MJALLBY (3-4-3): Wallinder; Iqbal, Svanberg, Pettersson; Nielsen, Gustavsson, Leandersson, Stroud; Samuelsen, Bergstrom, Youssef.



POSSIBILE RISULTATO: 3-1