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Pronostico Kairat Almaty-Levski Sofia: il fattore campo non esiste

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Kairat Almaty-Levski Sofia è la gara d’andata del terzo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico 

Un passo avanti, il Levski, lo ha fatto, vincendo uno a zero la partita della scorsa settimana in casa. Ma non basta per essere sicuri della qualificazione. Si deve pensare a vincere anche questa partita contro una squadra che potrebbe avere delle difficoltà perché, intanto, non gioca nel proprio campo. Sì, il concerto di Kanye West non permette di usufruire del proprio impianto.

Pronostico Kairat Almaty-Levski Sofia
Pronostico Kairat Almaty-Levski Sofia: il fattore campo non esiste (AnsaFoto) – Ilveggente.it

A dire il vero, oltre il fattore campo, la partita la potrebbe anche decidere qualcos’altro. La qualità degli ospiti oggettivamente non è in discussione: il Levski solamente per un poco di sfortuna non è riuscito ad allargare il finale, rendendolo comunque giocabile, almeno sulla carta, per i padroni di casa. Ma così, secondo il nostro modesto avviso, non sarà: alla fine le partite le vincono sempre i giocatori migliori, quelli in grado di fare la differenza da un momento all’altro, quelli in grado di deciderle con una sola giocata. E i bulgari in rosa ce li hanno questi elementi, a differenza del Kairat che quasi per inerzia è arrivato fino a questo punto della competizione. Insomma, dopo la vittoria della scorsa settimana ne potrebbe decisamente arrivare un’altra.

Come vedere Kairat Almaty-Levski Sofia in diretta tv e in streaming

Kairat Almaty-Levski Sofia è in programma martedì alle 17. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria del Levski è quotata 2.80 su GoldbetLottomatica e a 2.80 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.95 su GoldbetLottomatica e a 2.00 su Sportbet.

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Il pronostico

Ci aspettiamo almeno inizialmente un assalto del Kairat, in una gara che quindi dovrebbe regalare anche almeno un gol per squadra. E poi occhio al colpaccio esterno, perché il Levski negli spazi può essere davvero pericoloso.

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Le probabili formazioni di Kairat Almaty-Levski Sofia

LEVSKI SOFIA (4-3-3): Vutsov; Neves, Dimitrov, Serafimov, Maicon; Bouras, Serginho, Moubarik; Reinaldo, Oko-Flex, Bala.
KAIRAT ALMATY (4-2-3-1): Anarbekov; Mrynskiy, Africo, Martynovich, Machado; Oksanen, Mendonsa; Jukkola, Kasabulat, Kurgin; Gual.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

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