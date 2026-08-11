Pronostico Sturm Graz-Fenerbahce: la qualificazione è segnata

Sturm Graz-Fenerbahce è la gara di ritorno del terzo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico

Il due a zero con il quale il Fenerbahce, la scorsa settimana in casa, ha regolato lo Sturm Graz è sicuramente un risultato che lascia dormire sonni tranquilli.

Praticamente, in Turchia, non c’è stata mai partita e i padroni di casa avrebbero potuto anche rendere il passivo molto più pesanti per gli austriaci che si sono salvati, a dire il vero, dalla goleada. Non basta questo per cambiare l’inerzia di questa qualificazione. Non basta perché lo Sturm non ha mai mostrato di avere le possibilità, tecniche e fisiche, di riuscire a rendere la vita difficile alla formazione turca.

La differenza di tutto è stata netta. E anche se andate a vedere le immagini della partita parliamo di un match a senso unico. Ora, questo non vuole dire che i padroni di casa non ci proveranno. Anzi, tutt’altro, siamo sicuri proprio che lo faranno. Ma occhio perché questo potrebbe aprire delle praterie nelle quali, il Fenerbahce, riuscirà a trovare una sistemazione importante e riuscirà a infierire. Sì, ci aspettiamo un’altra vittoria di Talisca e compagni.

Come vedere Sturm Graz-Fenerbahce in diretta tv e in streaming

Sturm Graz-Fenerbahce è in programma martedì alle 20:30. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria del Fenerbahce è quotata 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Sportbet.

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Il pronostico

Altra vittoria turca. In una gara questa volta che invece, a differenza di quella della passata settimana, dovrebbe regalare almeno tre reti complessive.

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Le probabili formazioni di Sturm Graz-Fenerbahce

STURM GRAZ (4-2-3-1): Khudiakov; Heil, Vallci, Koller, Soglo; Fosso, Stankovic; Beganovic, Seidl, Hodl; Wlodarczyk.

FENERBAHCE (4-2-3-1): Gunok; Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwoolde; Guendouzi, Elmaz; Kahveci, Fred, Akturkoglu; Talisca.



POSSIBILE RISULTATO: 1-3