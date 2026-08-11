Home » CALCIO » Pronostico Sturm Graz-Fenerbahce: la qualificazione è segnata

Pronostico Sturm Graz-Fenerbahce: la qualificazione è segnata

di

Sturm Graz-Fenerbahce è la gara di ritorno del terzo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico 

Il due a zero con il quale il Fenerbahce, la scorsa settimana in casa, ha regolato lo Sturm Graz è sicuramente un risultato che lascia dormire sonni tranquilli.

Pronostico Sturm Graz-Fenerbahce
Pronostico Sturm Graz-Fenerbahce: la qualificazione è segnata (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Praticamente, in Turchia, non c’è stata mai partita e i padroni di casa avrebbero potuto anche rendere il passivo molto più pesanti per gli austriaci che si sono salvati, a dire il vero, dalla goleada. Non basta questo per cambiare l’inerzia di questa qualificazione. Non basta perché lo Sturm non ha mai mostrato di avere le possibilità, tecniche e fisiche, di riuscire a rendere la vita difficile alla formazione turca.

La differenza di tutto è stata netta. E anche se andate a vedere le immagini della partita parliamo di un match a senso unico. Ora, questo non vuole dire che i padroni di casa non ci proveranno. Anzi, tutt’altro, siamo sicuri proprio che lo faranno. Ma occhio perché questo potrebbe aprire delle praterie nelle quali, il Fenerbahce, riuscirà a trovare una sistemazione importante e riuscirà a infierire. Sì, ci aspettiamo un’altra vittoria di Talisca e compagni.

Come vedere Sturm Graz-Fenerbahce in diretta tv e in streaming

Sturm Graz-Fenerbahce è in programma martedì alle 20:30. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Fenerbahce è quotata 1.85 su GoldbetLottomatica e a 1.85 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.60 su GoldbetLottomatica e a 1.65 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Altra vittoria turca. In una gara questa volta che invece, a differenza di quella della passata settimana, dovrebbe regalare almeno tre reti complessive.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questo di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Sturm Graz-Fenerbahce

STURM GRAZ (4-2-3-1): Khudiakov; Heil, Vallci, Koller, Soglo; Fosso, Stankovic; Beganovic, Seidl, Hodl; Wlodarczyk.
FENERBAHCE (4-2-3-1): Gunok; Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwoolde; Guendouzi, Elmaz; Kahveci, Fred, Akturkoglu; Talisca.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Stulic

Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

Athekame

Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

Mancini e Gasperini

Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni