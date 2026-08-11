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I pronostici di martedì 11 agosto: Champions League

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I pronostici di martedì 11 agosto, ci sono dieci partite di Champions League, una di Europa League e due di Conference League

Operazione rimonta nelle partite di ritorno del terzo turno di qualificazione ai playoff di Champions League per Lione e Stella Rossa.

I francesi di Paulo Fonseca sanno benissimo che il due a uno subito nel match della scorsa settimana non è un risultato complicato da ribaltare. Anche perché le qualità – e di certo non lo scopriamo noi – sono tutte e favore della truppa dell’allenatore portoghese che, tra le altre cose, è una squadra che la scorsa stagione l’ha finita con un grandissimo rendimento interno. Tutto questo lascia presagire ad una rimonta che è decisamente alla portata della squadra di casa, che non dovrebbe avere nemmeno chissà quali grosse difficoltà a ribaltare il risultato.

Diciannove tiri totali dei quali sette dentro lo specchio della porta. Inoltre maggiore possesso palla e una situazione di dominio che, però, ha portato ad una sconfitta. La Stella Rossa, la scorsa settimana contro il Beer Sheva ci ha rimesso le penne ma ha tutte le carte in regola per riuscire a ribaltare l’uno a zero.

Pronostici: la scelta del Veggente

1X + OVER 1,5 in Sabah Baku-Aarhus, Champions League, ore 18:00

Vincenti

  • BODO GLIMT (in Bodo Glimt-Royale Union SG, Champions League, ore 18:00)
  • IBERIA (in Iberia-Larne, Europa League, ore 18:00)
  • STELLA ROSSA (in Stella Rossa-Hapoel Beer Sheva, Champions League, ore 20:00)
  • LIONE (in Lione-Sparta Praga, Champions League, ore 21:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Bodo Glimt-Royale Union SG, Champions League, ore 18:00
  • Sturm Graz-Fenerbahce, Champions League, ore 20:00
  • Celje-Ararat Armenia, Champions League, ore 20:00
  • Lione-Sparta Praga, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Apollon-Brann, Conference League, ore 19:00
Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 9.14 GOLDBET ; 9.54 SPORTBET; 9.14 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

1 + GOL in Bodo Glimt-Royale Union SG, Champions League, ore 18:00

 

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