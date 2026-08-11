I pronostici di martedì 11 agosto: Champions League

I pronostici di martedì 11 agosto, ci sono dieci partite di Champions League, una di Europa League e due di Conference League
Operazione rimonta nelle partite di ritorno del terzo turno di qualificazione ai playoff di Champions League per Lione e Stella Rossa.
I francesi di Paulo Fonseca sanno benissimo che il due a uno subito nel match della scorsa settimana non è un risultato complicato da ribaltare. Anche perché le qualità – e di certo non lo scopriamo noi – sono tutte e favore della truppa dell’allenatore portoghese che, tra le altre cose, è una squadra che la scorsa stagione l’ha finita con un grandissimo rendimento interno. Tutto questo lascia presagire ad una rimonta che è decisamente alla portata della squadra di casa, che non dovrebbe avere nemmeno chissà quali grosse difficoltà a ribaltare il risultato.
Diciannove tiri totali dei quali sette dentro lo specchio della porta. Inoltre maggiore possesso palla e una situazione di dominio che, però, ha portato ad una sconfitta. La Stella Rossa, la scorsa settimana contro il Beer Sheva ci ha rimesso le penne ma ha tutte le carte in regola per riuscire a ribaltare l’uno a zero.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + OVER 1,5 in Sabah Baku-Aarhus, Champions League, ore 18:00
Vincenti
- BODO GLIMT (in Bodo Glimt-Royale Union SG, Champions League, ore 18:00)
- IBERIA (in Iberia-Larne, Europa League, ore 18:00)
- STELLA ROSSA (in Stella Rossa-Hapoel Beer Sheva, Champions League, ore 20:00)
- LIONE (in Lione-Sparta Praga, Champions League, ore 21:00)
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente, per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Bodo Glimt-Royale Union SG, Champions League, ore 18:00
- Sturm Graz-Fenerbahce, Champions League, ore 20:00
- Celje-Ararat Armenia, Champions League, ore 20:00
- Lione-Sparta Praga, Champions League, ore 21:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Apollon-Brann, Conference League, ore 19:00
Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 9.14 GOLDBET ; 9.54 SPORTBET; 9.14 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1 + GOL in Bodo Glimt-Royale Union SG, Champions League, ore 18:00
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus