Pronostico Anderlecht-PAOK: la qualificazione è aperta

Anderlecht-PAOK è la gara d’andata del turno preliminare di Europa League. Probabili formazioni e pronostico
Sedici tiri totale, 1,78 di xG, tre tiri nello specchio della porta, un rigore sbagliato e un gol annullato. Serve altro per commentare la partita del PAOK, la scorsa settimana, contro l’Anderlecht? Ci pare di no, che possa bastare questo, eppure non è bastato ai greci per prendersi la vittoria, anzi. In casa è arrivata una sconfitta. Ma è evidente che la qualificazione rimanga clamorosamente aperta.
I numeri, e la prestazione soprattutto, ci spiegano che quella di giovedì scorso è stata una partita assai complicata per quelli che giovedì saranno i padroni di casa. Assai complicata. Ecco perché adesso la fortuna potrebbe pure girare dalla parte dei greci, che hanno dimostrato sul campo di avere qualità sicuramente maggiori, intanto, in tutti i reparti. L’Anderlecht è stato assai bravo ad agire in ripartenza e a difendere, soprattutto, il gol arrivato al primo minuto. Sì, dietro la prestazione è stata ottimale. E poi i belgi hanno creato pure un’altra grandissima occasione non capitalizzata. Non ci aspettiamo uno spartito diverso, diciamolo chiaramente. Ma una gara assai simile. E con il PAOK che potrebbe riuscire a vincerla questa partita.
Come vedere Anderlecht-PAOK in diretta tv e in streaming
Anderlecht-PAOK è in programma giovedì alle 20:30. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
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Comparazione quote
La vittoria del PAOK è quotata 2.35 su Goldbet e Lottomatica e a 2.35 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.67 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Sportbet.
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Il pronostico
Ci sta come detto una possibile vittoria esterna, dentro una gara da almeno un gol per squadra e che potrebbe anche andare oltre i 90minuti. Non ci sentiamo di escludere i tempi supplementari, ma è un discorso poi questo che va sul passaggio del turno e non sul finale stesso della partita.
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Le probabili formazioni di Anderlecht-PAOK
ANDERLECHT (4-4-3): Coosemans; Maamar, Petrot, Biancone, Augustinsson; Llansana, Kana, Saliba, Nga Kana; Seke, Sikan.
PAOK (4-2-3-1): Pavlenka; Kenny, Hatzidiakos, Michailidis, Gomez; Santamaria, Zafeiris; Zivkovic, Konstantelias, Taison; Mythou.
POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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