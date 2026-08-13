Pronostico Besiktas-Hradec Kralove: Italiano chiude il discorso

Besiktas-Hradec Kralove è la gara di ritorno del turno preliminare di Europa League. Probabili formazioni e pronostico
Il discorso qualificazione, il Besiktas di Vincenzo Italiano, lo ha chiuso la scorsa settimana vincendo uno a zero in casa del Kralove. Un dominio netto, anche se il finale potrebbe lasciare tipo la minima speranza di qualificazione alla truppa ospite. Nella realtà dei fatti, però, non è così.
I turchi – che ormai hanno preso anche Dusan Vlahovic, un acquisto di spessore – possono fare quello che vogliono nel match in programma nella serata di giovedì. Il fatto di aver vinto in trasferta permette, intanto, di guardare con ottimismo al match di ritorno anche se, c’è da dire, Italiano non vuole nessun calo di concentrazione, anzi: manderà in campo gli uomini migliori per un paio di motivi. Il primo è che non si fida, giustamente, di nessuno. Il calcio è uno sport strano e tutto può cambiare nello spazio di poco tempo. Il secondo invece è dettato dalla voglia di trovare maggiore alchimia tra i giocatori che scenderanno in campo. Serve lavorare e giocare insieme per affinare l’intesa. Quindi sì, sarà una partita scritta.
Come vedere Besiktas-Hradec Kralove in diretta tv e in streaming
Besiktas-Hradec Kralove è in programma giovedì alle 19. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Besiktas è quotata 1.30 su Goldbet e Lottomatica e a 1.30 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.73 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Sportbet.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Senza nessun problema il Besiktas si prenderà la vittoria senza nemmeno subire gol. Un’affermazione semplice che non sarà mai in discussione.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questo di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le probabili formazioni di Besiktas-Hradec Kralove
BESIKTAS (4-1-4-1): Nubel; Murillo, Djalo, Topcu, Yilmaz; Ozcan; Cerny, Kokcu, Olaitan, Fakili; Oh.
HADREC KRALOVE (3-4-2-1): Zadrazil; Cihak, Petrasek, Cech; Kucera, Darida, Valenta, Horak; Trubac, Sloncik; Mihalik.
POSSIBILE RISULTATO: 3-0
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus