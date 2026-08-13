Pronostico Besiktas-Hradec Kralove: Italiano chiude il discorso

Besiktas-Hradec Kralove è la gara di ritorno del turno preliminare di Europa League. Probabili formazioni e pronostico

Il discorso qualificazione, il Besiktas di Vincenzo Italiano, lo ha chiuso la scorsa settimana vincendo uno a zero in casa del Kralove. Un dominio netto, anche se il finale potrebbe lasciare tipo la minima speranza di qualificazione alla truppa ospite. Nella realtà dei fatti, però, non è così.

I turchi – che ormai hanno preso anche Dusan Vlahovic, un acquisto di spessore – possono fare quello che vogliono nel match in programma nella serata di giovedì. Il fatto di aver vinto in trasferta permette, intanto, di guardare con ottimismo al match di ritorno anche se, c’è da dire, Italiano non vuole nessun calo di concentrazione, anzi: manderà in campo gli uomini migliori per un paio di motivi. Il primo è che non si fida, giustamente, di nessuno. Il calcio è uno sport strano e tutto può cambiare nello spazio di poco tempo. Il secondo invece è dettato dalla voglia di trovare maggiore alchimia tra i giocatori che scenderanno in campo. Serve lavorare e giocare insieme per affinare l’intesa. Quindi sì, sarà una partita scritta.

Come vedere Besiktas-Hradec Kralove in diretta tv e in streaming

Besiktas-Hradec Kralove è in programma giovedì alle 19. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria del Besiktas è quotata 1.30 su Goldbet e Lottomatica e a 1.30 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.73 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Sportbet.

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Il pronostico

Senza nessun problema il Besiktas si prenderà la vittoria senza nemmeno subire gol. Un’affermazione semplice che non sarà mai in discussione.

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Le probabili formazioni di Besiktas-Hradec Kralove

BESIKTAS (4-1-4-1): Nubel; Murillo, Djalo, Topcu, Yilmaz; Ozcan; Cerny, Kokcu, Olaitan, Fakili; Oh.

HADREC KRALOVE (3-4-2-1): Zadrazil; Cihak, Petrasek, Cech; Kucera, Darida, Valenta, Horak; Trubac, Sloncik; Mihalik.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0