Home » CALCIO » Pronostico Pafos-Salisburgo: gli austriaci passano il turno

Pronostico Pafos-Salisburgo: gli austriaci passano il turno

di

Pafos-Salisburgo è la gara di ritorno del turno preliminare di Europa League. Probabili formazioni e pronostico 

Ha dominato nella gara d’andata il Red Bull Salisburgo. I numeri non mentono mai: tredici tiri totale, tre tiri in porta, quasi il 60% di possesso palla. E l’uno a zero finale non rende del tutto merito a quella che è stata la prestazione.

Pronostico Pafos-Salisburgo
Pronostico Pafos-Salisburgo: gli austriaci passano il turno (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ora, la vittoria è ovviamente un buon punti di partenza e ci mancherebbe altro. Senza dubbio gli austriaci, che rimangono molto più forti sotto tutti gli aspetti, partono favoriti. Anche se il Pafos, vuoi o non vuoi, cercherà in tutti i modi di rendere la vita difficile. I ciprioti dovranno sbilanciarsi un poco e negli spazi che lasceranno il Salisburgo, con gli attaccanti veloci che comunque si ritrova, potrebbe pungere in maniera decisiva. La questione qualificazione è indubbiamente aperta, in una gara del genere – e lo abbiamo visto in Champions League con delle eliminazioni clamorose – potrebbe succedere di tutto. Ma crediamo che le sorprese, in questo caso, non ce ne saranno. Il Salisburgo andrà avanti.

Come vedere Pafos-Salisburgo in diretta tv e in streaming

Pafos-Salisburgo è in programma giovedì alle 19. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Salisburgo è quotata 2.25 su GoldbetLottomatica e a 2.25 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.60 su GoldbetLottomatica e a 1.65 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

In una gara da almeno un gol per squadra in questo caso, occhio al pareggio che basterebbe al Salisburgo anche di andare avanti. La doppia esterna ci pare una soluzione logica. E i più coraggiosi possono proprio andare sull’affermazione austriaca. I motivi ve li abbiamo detti prima.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questo di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Pafos-Salisburgo

PAFOS (4-3-3): Majecki; Bruno, Goldar, David Luiz, Iannou; Quina, Sunjic, Guga; Biel, Lele, Jaja.
SALISBURGO (4-2-3-1): Zawieschitzki; Vetatsching, Boma, Zabransku, Schmid; Diabate, Barry; Redzic, Diakite, Aguilar; Veressen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Stulic

Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

Athekame

Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

Mancini e Gasperini

Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni