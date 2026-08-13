Pronostico Pafos-Salisburgo: gli austriaci passano il turno

Pafos-Salisburgo è la gara di ritorno del turno preliminare di Europa League. Probabili formazioni e pronostico

Ha dominato nella gara d’andata il Red Bull Salisburgo. I numeri non mentono mai: tredici tiri totale, tre tiri in porta, quasi il 60% di possesso palla. E l’uno a zero finale non rende del tutto merito a quella che è stata la prestazione.

Ora, la vittoria è ovviamente un buon punti di partenza e ci mancherebbe altro. Senza dubbio gli austriaci, che rimangono molto più forti sotto tutti gli aspetti, partono favoriti. Anche se il Pafos, vuoi o non vuoi, cercherà in tutti i modi di rendere la vita difficile. I ciprioti dovranno sbilanciarsi un poco e negli spazi che lasceranno il Salisburgo, con gli attaccanti veloci che comunque si ritrova, potrebbe pungere in maniera decisiva. La questione qualificazione è indubbiamente aperta, in una gara del genere – e lo abbiamo visto in Champions League con delle eliminazioni clamorose – potrebbe succedere di tutto. Ma crediamo che le sorprese, in questo caso, non ce ne saranno. Il Salisburgo andrà avanti.

Come vedere Pafos-Salisburgo in diretta tv e in streaming

Pafos-Salisburgo è in programma giovedì alle 19. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria del Salisburgo è quotata 2.25 su Goldbet e Lottomatica e a 2.25 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Sportbet.

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Il pronostico

In una gara da almeno un gol per squadra in questo caso, occhio al pareggio che basterebbe al Salisburgo anche di andare avanti. La doppia esterna ci pare una soluzione logica. E i più coraggiosi possono proprio andare sull’affermazione austriaca. I motivi ve li abbiamo detti prima.

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Le probabili formazioni di Pafos-Salisburgo

PAFOS (4-3-3): Majecki; Bruno, Goldar, David Luiz, Iannou; Quina, Sunjic, Guga; Biel, Lele, Jaja.

SALISBURGO (4-2-3-1): Zawieschitzki; Vetatsching, Boma, Zabransku, Schmid; Diabate, Barry; Redzic, Diakite, Aguilar; Veressen.



POSSIBILE RISULTATO: 1-2