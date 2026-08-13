I pronostici di giovedì 13 agosto: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 13 agosto, ci sono dodici partite di Europa League e addirittura venticinque di Conference League

Nelle partite di ritorno dell’ultimo turno di qualificazione di Europa League prima dei playoff c’è una squadra in particolare chiamata alla rimonta: il Glasgow Rangers dovrà vendicare la sconfitta dell’andata e battere con almeno due gol di scorta i polacchi dello Jagiellonia per passare il turno.

Una sconfitta quella della scorsa settimana che si è consumata tutta nel primo tempo. Dopo il vantaggio un doppio errore difensivo ha permesso ai polacchi di ribaltare la situazione velocemente. Poi nella ripresa c’è stata una reazione che non ha comunque portato al pareggio, ma la spinta del pubblico amico, giovedì sera, potrebbe decisamente aiutare e fare la differenza.

I numeri infatti ci dicono che i Rangers hanno comunque dominato per buona parte del match, riuscendo tra le altre cose a creare tre occasioni nitide da gol. La questione qualificazione, quindi, rimane decisamente aperta.

Tra le partite da over occhio a Nordsjaelland-Valur, Midtjylland-Bohemians e Shelbourne-Ajax. Promettono almeno un gol per squadra Pafos-Salisburgo, Anderlecht-Paok e Hearts-Benfica.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Hammarby-Raków Częstochowa, Conference League, ore 19:00

Vincenti

BESIKTAS (in Besiktas-Hradec Králové, Europa League, ore 19:00)

(in Besiktas-Hradec Králové, Europa League, ore 19:00) RANGERS (in Rangers-Jagiellonia, Europa League, ore 20:30)

(in Rangers-Jagiellonia, Europa League, ore 20:30) MOTHERWELL O PAREGGIO (in Motherwell-HJK, Conference League, ore 20:30)

(in Motherwell-HJK, Conference League, ore 20:30) QARABAG O PAREGGIO (in Qarabağ-Dynamo Kiev, Conference League, ore 18:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Nordsjaelland-Valur , Conference League , ore 19:00

, , ore 19:00 Midtjylland-Bohemians , Conference League , ore 19:00

, , ore 19:00 Shelbourne-Ajax, Conference League, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Pafos-Salisburgo , Europa League , ore 19:00

, , ore 19:00 Anderlecht-Paok , Europa League , ore 20:30

, , ore 20:30 Hearts-Benfica, Europa League, ore 20:45

Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 9.93 GOLDBET ; 10.31 SPORTBET; 9.93 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Rangers-Jagiellonia, Europa League, ore 21:00