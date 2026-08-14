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Pronostico Sporting CP-Guimaraes: si sbloccano in campionato

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Sporting CP-Guimaraes è una partita valida per la seconda giornata del campionato portoghese: formazioni e pronostico 

Si è interrotta alla prima giornata di campionato la striscia di vittorie aperte che lo Sporting aveva contro l’Estrela Amadora: le affermazioni sono state 14, e il pareggio lo ha bloccata. Non un debutto clamoroso per i biancoverdi che speravano ovviamente di prendersi i primi tre punti del proprio campionato che come al solito parte con un solo obiettivo, quello di vincere.

Pronostico Sporting CP-Guimaraes
Pronostico Sporting CP-Guimaraes: si sbloccano in campionato (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Però l’appuntamento con la prima affermazione è solamente rimandato. In questo anticipo della seconda giornata del massimo campionato portoghese, in casa contro il Guimaraes – che ha perso contro l’Arouca – i tre punti non dovrebbero essere in nessun modo messi in discussione. Sono quattro, in questo caso, le vittorie di fila dello Sporting contro questa squadra. L’ultima addirittura dello scorso maggio con cinque gol fatti e uno solo subito. Una legnata clamorosa quella presa al Guimaraes, che non ha le forze in questo momento per riuscire a tenere testa ad una formazione importante come quella di casa.

In poche parole, arrivando quindi al succo del discorso, ci aspettiamo una semplice vittoria dello Sporting. Come? Sotto vi diciamo tutto nel nostro pronostico. 

Come vedere Sporting CP-Guimaraes in diretta tv e in streaming

Sporting CP-Guimaraes è in programma venerdì alle 21:15. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria dello Sporting è quotata 1.22 GoldbetLottomatica e a 1.22 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.80 su GoldbetLottomatica e a 1.85 su Sportbet.

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Il pronostico

Non ci sono dubbi su chi vincerà questa partita. Lo Sporting è alla ricerca, dopo il pareggio al debutto, della prima vittoria in questo campionato. Una sfida da almeno tre reti complessive ma tutte da un lato.

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Le probabili formazioni di Sporting CP-Guimaraes

SPORTING CP (4-2-3-1): Rui Silva; Vagiannidis, Quaresma, Inácio, Araújo; Sergi Altimira, Doumbia; Catamo, Rodrigo Zalazar, Goncalves; Ioannidis.
GUIMARAES (4-2-3-1): Zych; Strata, Viondi, Thiago, Mendes; Beni, Nogueira; Arcanjo, Samu, Camara; Ndoye.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0

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