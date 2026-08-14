Pronostico Monza-Avellino: la categoria fa la differenza

Monza-Avellino è una partita valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia: pronostico, formazioni e dove vederla

Per Monza e Avellino la stagione ufficiale inizia con la Coppa Italia. E nessuno vuole perdere, anche se tutti sanno che non può essere in nessun modo un obiettivo questo. Anzi. La gara verrà presa con la giusta mentalità. E soprattutto sarà un appuntamento per fare ulteriori esperimenti.

Il Monza ha perso Pessina, che si è infortunato e che è in dubbio anche per il debutto in campionato contro l’Inter. L’Avellino invece non ha particolari problemi di formazioni, ma è la categoria in questo caso che potrebbe e dovrebbe fare la differenza. I brianzoli hanno vinto i playoff la passata stagione salendo con merito nel massimo campionato. In fase di mercato non è che ci siano stati grossi investimenti, ma anche l’Avellino non ha cambiato tantissimo.

Il precampionato è stato complicato per entrambe. L’Avellino ha perso contro la Lazio prendendo sei gol – Nesta deve migliorare in fase difensiva – mentre il Monza ha pareggiato l’ultima amichevole contro il Padova. Prendendo tre gol. Il lavoro di Juric ancora non si vede, ma per un tecnico che si presenta di nuovo ai nastri di partenza dopo delle esperienze fallimentari è normale che abbia la voglia di iniziare nel migliore dei modi. Ecco perché crediamo che il Monza possa vincere questa partita.

Come vedere Monza-Avellino in diretta tv e in streaming

Monza-Avellino è in programma venerdì alle 20:45. La Coppa Italia è un’esclusiva Mediaset e la partita in questione si potrà seguire appunti gratuitamente sui canali di questa rete. In questo caso il canale scelte è Canale 20. In streaming invece si potrà seguire attraverso Sportmediaset.it.

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Il pronostico

Monza vincente dentro una gara da almeno un gol per squadra – le difese sono ancora da registrare – e di conseguenza da almeno tre reti complessive. Juric, insomma, inizia bene la sua nuova avventura in Italia.

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Le probabili formazioni di Monza-Avellino

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Kouadio, Delli Carri, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Pessina, Galazzi; Colpani, Mota Carvalho; Petagna.

AVELLINO(4-3-1-2): Martinelli; Cancellotti, Izzo, Simic, Sala; Palumbo, Palmiero, Sounas; Russo; Fila, Biasci.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0