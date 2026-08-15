Pronostico Excelsior-PSV: non sono concessi altri errori

Excelsior-PSV è una partita valida per la seconda giornata del campionato olandese: formazioni e pronostico
L’inaspettato mezzo passo falso interno contro il Fortuna Sittard – pareggio – non permette al PSV di pensare a qualcosa di diverso da una vittoria. Un Ferragosto di fuoco per Perisic e compagni che hanno un solo risultato utile, la vittoria.
Certo, siamo solo alla seconda giornata di campionato, ma più che per la classifica vincere servirebbe soprattutto per riuscire a ritrovare la massima fiducia dopo aver pareggiato in casa contro una squadra che non sembrava potesse avere i mezzi per strappare un risultato positivo. Non sarà comunque semplice contro l’Excelsior: parliamo infatti di una squadra che ha dimostrato non solo nel precampionato, ma anche e soprattutto nella prima giornata – vittoria in trasferta per quattro a zero – di essere già pronta e di aver recepito tutti quelli che sono stati i dettami venuti fuori durante la fase di preparazione. Insomma, in poche parole, servirà il miglior PSV per riuscire a prendersi i tre punti. Ci sarà? Ve lo diciamo sotto, nel nostro pronostico.
Come vedere Excelsior-PSV in diretta tv e in streaming
Excelsior-PSV è in programma sabato alle 20. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Una gara da vittoria esterna. Quindi sì, ci sarà il miglior PSV in questo match che conquisterà la prima vittoria della sua stagione. Sfida da almeno tre reti complessive, come spesso succede in Olanda.
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Le probabili formazioni di Excelsior-PSV
EXCELSIOR (4-4-2): Van Gassel; Martens, Meissen, Plug, Janssen; Hartjes, Van Vianen; Yegoian, Naujoks, De Regt; Garden.
PSV (4-2-3-1): Kovar; Dest, Flamingo, Gasiorowski, Junior; Wanner, Veerman; Til, Mijnans, Perisic; Pepi
POSSIBILE RISULTATO: 1-3
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