Pronostico Utrecht-AZ Alkmaar: terza ufficiale di fila

Utrecht-AZ Alkmaar è una partita valida per la seconda giornata del campionato olandese: formazioni e pronostico

Una sconfitta – per i padroni casa – e una vittoria in questo inizio di stagione. L’AZ è una delle squadre più in forma di tutto il campionato olandese, anche perché prima di vincere contro il Den Haag, al debutto in questo campionato, ha superato il PSV quattro a zero prendendosi la Supercoppa D’Olanda.

Sì, effettivamente e senza paura di essere smentiti, parliamo della squadra che ha iniziato benissimo e che vuole rimanere a punteggio pieno in campionato. L’AZ sta bene ed è in forma, a differenza di un Utrecht che in generale lo scorso anno non ha fatto benissimo e che nonostante avesse fatto un precampionato importante ha dimostrato di non essere ancora pronto e in forma. La preparazione ospite, invece, evidentemente ha puntato ad essere brillanti in questo momento e poi magari pagare dopo qualcosa. Quindi è l’ora di raccogliere questi frutti e portarli a casa, soprattutto spingendo sulla fase di rodaggio delle altre squadre. Insomma, avrete capito come la vediamo. Ma sotto vi diciamo tutto il nostro pronostico.

Come vedere Utrecht-AZ Alkmaar in diretta tv e in streaming

Utrecht-AZ Alkmaar è in programma sabato alle 18:45. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria dell’AZ è quotata 2.35 Goldbet e Lottomatica e a 2.35 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.48 su Goldbet e Lottomatica e a 1.52 su Sportbet.

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Il pronostico

Ovviamente parliamo di una vittoria esterna dentro una gara da almeno tre reti complessive e anche, almeno, da un gol per squadra. Ospiti che rimarranno insomma a punteggio pieno e conquisteranno la terza vittoria ufficiale di fila della stagione.

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Le probabili formazioni di Utrecht-AZ Alkmaar

UTRECHT (4-3-3): Brouwer; Vesterlund, Offerhaus, Eerdhuijzen, Zagre; De Wit, Didden, Van Overeem; Alarcon, Min, Cathline.

AZ (4-2-3-1): De Busser; Chavez, Schouten, Goes, Dijkstra; Koopmeiners, Kwakman; Daal, Smit, Weslley; Meerdink.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3