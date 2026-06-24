Ultimi test sull’erba di Eastbourne e Maiorca: i pronostici dei quarti

Dai prati inglesi a quelli spagnoli, il circuito maggiore propone un’altra giornata ricca di sfide intriganti: analisi e pronostici dei quarti di finale.

Con la stagione sui prati che si avvia alle battute finali e Wimbledon sempre più vicino, Eastbourne e Maiorca rivestono un ruolo particolarmente cruciale. Rappresentano, infatti, due passaggi importanti per chi cerca continuità e per chi, invece, ha ancora bisogno di ritrovare ritmo e fiducia.

Il programma dei quarti propone faccia a faccia molto interessanti, con protagonisti chiamati a confermare le attese e altri pronti a sfruttare ogni occasione utile per alzare il livello.

A Eastbourne i riflettori sono puntati sul confronto tra Liam Samuel e Juan Manuel Cerundolo. Il britannico arriva a questa sfida con entusiasmo e con il sostegno del pubblico di casa, fattore che in tornei di questo tipo può spesso pesare nei momenti chiave. Dall’altra parte, però, l’argentino porta in dote con sé maggiore esperienza nel circuito e una solidità costruita soprattutto sulla terra battuta, pur cercando sempre più continuità anche fuori dalla sua superficie naturale. Cerundolo ha bisogno di trovare ritmo e fiducia in vista dei prossimi appuntamenti e parte con i favori del pronostico.

Eastbourne e Maiorca, chi va in semifinale?

A Maiorca, invece, il confronto tra Miomir Kecmanovic e Fabian Marozsan si presenta come il più equilibrato della giornata. Le quote raccontano di una sfida apertissima e il campo potrebbe confermare questa sensazione. Entrambi hanno mostrato buoni segnali nel corso della settimana, ma Kecmanovic sembra avere un pizzico di affidabilità in più nei passaggi chiave, dettaglio che in partite così tirate spesso pesa parecchio.

Chiude il quadro il match tra Ethan Quinn e Vit Kopriva, due giocatori in crescita che vedono in questo torneo una chance importante per guadagnare terreno e fiducia. Quinn arriva con sensazioni molto positive e con una brillantezza che nelle ultime uscite è apparsa evidente; Kopriva, dal canto suo, ha dimostrato solidità, ma l’americano sembrerebbe essere il favorito per il passaggio del turno.

Cerundolo IN Samuel-Cerundolo

Kecmanovic IN Kecmanovic-Marozsan

Quinn IN Quinn-Kopriva