Pronostico Tunisia-Olanda: la differenza reti rischia di essere decisiva

Tunisia-Olanda è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì all’01:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.
Dopo un esordio così così con il Giappone – un pirotecnico 2-2 fatto di luci e di ombre – l’Olanda è stata straripante contro la Svezia nella seconda giornata, demolendo 5-1 gli scandinavi, reduci a loro volta dal 5-1 rifilato alla Tunisia.
L’approccio aggressivo degli Oranje ha pagato dividendi sin da subito: la doppietta di Brobbey nei primi 20 minuti ha galvanizzato la selezione di Ronald Koeman, che a inizio ripresa era già avanti di quattro gol.
Oltre all’attaccante del Sunderland, a prendersi la scena c’hanno pensato Gakpo, anche lui in grande spolvero e con ben due reti a referto, e Summerville, che ha firmato il pokerissimo da subentrato. Tra le poche note negative, la prestazione evanescente del romanista Malen – sostituito proprio da Summerville – incapace di incidere come nella sfida con i nipponici, in cui era partito al centro del tridente. Anche giocando più defilato è sembrato il lontano parente del giocatore che dallo scorso gennaio abbiamo imparato ad apprezzare in Serie A e che ha avuto un impatto devastante sulla squadra di Gian Piero Gasperini (14 gol in 18 partite).
Oranje a caccia della goleada
L’Olanda è sostanzialmente padrona del proprio destino nella corsa al primo posto nel gruppo F, anche se la minaccia Giappone non va sottovalutata. Al momento gli Oranje, che hanno gli stessi punti (4) dei Samurai Blu, sono davanti grazie al maggior numero di gol complessivi segnati – in perfetta parità sia gli scontri diretti che la differenza reti – e tutto dipenderà dall’esito delle ultime due partite.
Koeman, però, a differenza del Giappone, ha un impegno sulla carta molto più semplice nella terza e ultima giornata. A Kansas City lo attende la disastrosa Tunisia, già eliminata dopo la doppia fragorosa sconfitta con Svezia e asiatici, in cui ha incassato la bellezza di 9 gol complessivi: una debacle impressionante. I nordafricani, che in seguito al tracollo con gli scandinavi avevano esonerato il commissario tecnico Lamouchi sostituendolo con Hervé Renard, non sono guariti neppure con lo scossone in panchina, perdendo 4-0 con i Samurai Blu e non tirando nemmeno una volta in porta. La Tunisia è diventata così la quarta squadra a a perdere due partite in un singolo Mondiale con uno scarto di 4 o più gol, e la prima dal 1994, quando la Grecia fu presa a pallate nei primi due incontri.
Come vedere Tunisia-Olanda in diretta tv e in streaming
La sfida tra Tunisia e Olanda è in programma nella notte tra giovedì e venerdì all’01:00 (ora italiana) all’Arrowhead Stadium di Kansas City, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.
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Il pronostico
Gli Oranje aggrediranno il match fin dal primo secondo per accumulare gol preziosi in ottica differenza reti. Considerando che la Tunisia è andata sistematicamente al riposo in svantaggio in tutte le ultime uscite e che l’Olanda ha archiviato la pratica Svezia già nei primi venti minuti, ci sono buone possibilità che il copione si ripeta. Da valutare anche il No Gol: la Tunisia ha palesato un’inconsistenza offensiva preoccupante, culminata con lo zero nella casella dei tiri in porta contro il Giappone. La retroguardia di Koeman, intenzionata a ripulire la spia dei gol subiti dopo il pokerissimo dell’ultimo turno, non dovrebbe correre chissà quali rischi.
Le probabili formazioni di Tunisia-Olanda
TUNISIA (4-3-3): Dahmen; Valery, Rekik, Talbi, Ali Abdi; Slimane, Skhiri, Hannibal; Chaouat, Saad, Mastouri.
OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, van Dijk, van Hecke, van de Ven; de Jong, Reijnders, Gravenberch; Malen, Brobbey, Gakpo.
POSSIBILE RISULTATO: 0-3
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