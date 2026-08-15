I pronostici di sabato 15 agosto: Eredivisie, Championship, Liga e Coppa Italia

I pronostici di sabato 15 agosto, in campo Eredivisie, Championship, Liga spagnola e Coppa Italia.
Continua anche nel giorno di Ferragosto il turno dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, con in campo tra le altre Torino e Carrarese.
C’è grande curiosità attorno al nuovo Torino di Ignazio Abate che ha fatto un precampionato importante perdendo solamente una delle amichevoli disputate. Si dice un gran bene del tecnico al debutto nella massima serie. Ma poi è il campo solamente a parlare.
Al debutto ufficiale contro la Carrarese però le cose non dovrebbero essere chissà quanto pericolose. Non solo parliamo di una squadra, quella che gioca in casa, che ha una storia e che ha dei giocatori importanti in rosa, ma parliamo pure di una formazione, quella ospite, che gioca in Serie B e che ha un solo pensiero, quello di raggiungere il prima possibile la salvezza. La Coppa Italia viene vista solamente come un test per il debutto ufficiale in campionato.
Oltre alla vittoria del Torino occhio anche alla quota relativa al GOL. Sì, qualcosa dietro i granata devono ancora registrare e la Carrarese qualche difficoltà la potrebbe creare.
Prende ufficialmente il via oggi anche la Liga spagnola con Alaves-Getafe. In una gara da meno di tre reti complessive, occhio al pareggio che potrebbe anche stare bene ad entrambe le formazioni. Ci sono tanti fattori in questa prima giornata di campionato che possono fare la differenza. Il Getafe poi in trasferta è un osso durissimo. E si potrebbe accontentare anche perché, ad oggi, sembra meno forte dello scorso anno.
Pronostici: la scelta del Veggente
• GOL in Al Nassr-Al Fateh, Saudi Pro League, ore 20:00
Vincenti
- GENK (in Genk-Westerlo, Pro League Belgio, ore 20:45)
- UDINESE (in Udinese-Padova, Coppa Italia, ore 18:30)
- VENEZIA (in Venezia-Padova, Coppa Italia, ore 20:45)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Fortuna Sittard-Cambuur, Eredivisie, ore 21:00
- Tottenham-Hoffenheim, Amichevole, ore 16:00
- Excelsior-PSV, Eredivisie, ore 20:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Fulham-Stoccarda, Amichevole, ore 17:00
- Borussia Dortmund-Roma, Amichevole, ore 17:30
- Milan-Manchester United, Amichevole, ore 16:45
Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 9.85 GOLDBET ; 10.49 SPORTBET; 9.85 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1 + GOL in Torino-Carrarese, Coppa Italia, ore 21:15
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