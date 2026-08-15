Pronostico Torino-Carrarese: c’è una quota clamorosa

Torino-Carrarese è una partita valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia: pronostico, formazioni e dove vederla

C’è grande curiosità attorno al nuovo Torino di Ignazio Abate che ha fatto un precampionato importante perdendo solamente una delle amichevoli disputate. Si dice un gran bene del tecnico al debutto nella massima serie. Ma poi è il campo solamente a parlare.

Al debutto ufficiale contro la Carrarese però le cose non dovrebbero essere chissà quanto pericolose. Non solo parliamo di una squadra, quella che gioca in casa, che ha una storia e che ha dei giocatori importanti in rosa, ma parliamo pure di una formazione, quella ospite, che gioca in Serie B e che ha un solo pensiero, quello di raggiungere il prima possibile la salvezza. La Coppa Italia viene vista solamente come un test per il debutto ufficiale in campionato.

Detto questo, è evidente che tutti i fattori indichino possa arrivare una semplice vittoria del Torino. Soprattutto perché, come spiegato prima, in campo pare ci andranno i migliori. Da Simeone, a guidare l’attacco, a Cacciamani, che è entrato nel mirino di molte squadre per via di quello che potrebbe dare. Comunque, avrete capito serenamente come la pensiamo per questa partita, e sotto vi diciamo il nostro pronostico.

Come vedere Torino-Carrarese in diretta tv e in streaming

Torino-Carrarese è in programma sabato alle 20:45. La Coppa Italia è un’esclusiva Mediaset e la partita in questione si potrà seguire appunti gratuitamente sui canali di questa rete. In streaming invece si potrà seguire attraverso Sportmediaset.it.

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Comparazione quote

La vittoria del Torino è quotata 1.40 Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 2.00 su Sportbet.

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Il pronostico

Oltre alla vittoria del Torino, che ha comunque una quota dignitosa se pensiamo che si affrontano due squadre di categorie diverse, ci piace anche la quota relativa al GOL. Sì, qualcosa dietro i granata devono ancora registrare e la Carrarese qualche difficoltà la potrebbe creare.

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Le probabili formazioni di Torino-Carrarese

TORINO (3-4-2-1): Mascardi; Comuzzo, Coco, Comert; Pedersen, Luongo, Gineitis, Cacciamani; Vlasic, Njie; Simeone.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Ruggeri, Oliana e Romani; Belloni, Khafi, Parlanti, Rubino, Rouhi; Cissé, Abiuso.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1