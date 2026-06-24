Pronostico Paraguay-Australia, tutto apparecchiato per il “biscotto”: i bookie confermano

Paraguay-Australia è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì alle 04:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Con gli USA già qualificati e sicuri del primo posto e la Turchia clamorosamente eliminata, nel gruppo D non rimane che stabilire chi passerà come seconda e chi – eventualmente – come terza, sempre se rientrerà tra le migliori otto. Gli occhi, dunque, sono puntati sullo scontro diretto di Santa Clara tra Paraguay e Australia, entrambe appaiate a quota 3 punti grazie alle vittorie ottenute ai danni della selezione di Vincenzo Montella, battuta 2-0 dai Socceroos e 1-0 dall’Albirroja.

L’Australia in questa contesa ha un vantaggio significativo. E cioè può contare su due risultati su tre, grazie alla miglior differenza reti: con qualsiasi pareggio, per intenderci, a chiudere al secondo posto sarebbero gli oceanici (0 contro -2 dei sudamericani). Attenzione, però, al rischio “biscotto”, visto che un punto potrebbe in fin dei conti andar bene anche al Paraguay, che a quota 4 quasi certamente – a meno di scenari clamorosi – verrebbe ripescato tra le migliori terze. Le quote dei bookmaker sembrano validare questa tesi: il segno X è decisamente “crollato” nelle ultime ore.

Albirroja senza il faro Almiron

L’Albirroja sabato scorso ha riscattato la brutta prestazione offerta all’esordio con gli USA (4-1), conquistando un successo a dir poco vitale contro la Turchia, castigata dal gol di Galarza al secondo minuto di gioco.

Il Paraguay, a quel punto, ha fatto ciò che sa fare meglio, vale a dire difendersi e contenere l’avversario. Gli uomini di Gustavo Alfaro ci sono riusciti nonostante l’espulsione di Almiron nel recupero del primo tempo. In dieci hanno comunque impedito ai turchi di pareggiare, malgrado la partita fosse diventata una sorta di tiro al bersaglio: 32 tiri totali non sono bastati a Montella per riportare il risultato in parità e restare in corsa per la qualificazione.

L’Australia invece nella seconda giornata ha deluso le aspettative: gli USA si sono dimostrati nel complesso superiori, archiviando il match sostanzialmente già nel primo tempo (2-0, autogol di Burgess e rete di Freeman) e impedendo ai Socceroos di rendersi pericolosi in contropiede, arma che aveva fatto malissimo alla Turchia. Il ct australiano Tony Popovic contro il Paraguay dovrebbe schierare l’italoaustraliano Volpato dal 1′, complice l’infortunio occorso a Leckie nella sfida con gli USA. Ad Alfaro invece viene a mancare uno dei giocatori potenzialmente più incisivi come Almiron – attuale capocannoniere con 10 reti – e non sarà affato facile sostituire l’ex Newcastle.

Come vedere Paraguay-Australia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Paraguay e Australia è in programma nella notte tra giovedì e venerdì alle 04:00 (ora italiana) al Levi’s Stadium di Santa Clara, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato a 2.25 su Goldbet e Lottomatica e a 2.26 su Sportbet. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.35 su Goldbet e Lottomatica e a 1.33 su Sportbet.

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Il pronostico

I numeri e gli scenari di classifica urlano a gran voce la parola “biscotto”. Il pari è il classico risultato perfetto che accontenta tutti: l’Australia passa aritmeticamente come seconda ed evita calcoli, mentre il Paraguay sale a 4 punti blindando il passaggio del turno tra le migliori terze. Il crollo verticale della quota sui mercati internazionali è l’indizio definitivo. Se la partita dovesse seguire i binari del pragmatismo e della prudenza, difficilmente vedremo ritmi folli o squadre sbilanciate. Con un Paraguay storicamente abbottonato e privo del suo faro Almiron, e un’Australia a cui basta lo 0-0 per far festa, le occasioni da gol saranno col contagocce.

Le probabili formazioni di Paraguay-Australia

PARAGUAY (4-4-2): Gill; Caceres, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso; Velazquez, Cubas, Diego Gomez, Galarza; Pitta, Enciso.

AUSTRALIA (3-4-3): Beach; Circati, Souttar, Burgess; Italiano, O’Neill, Okon-Engstler, Bos; Volpato, Touré, Irankunda.

POSSIBILE RISULTATO: 0-0