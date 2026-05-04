Pronostico Roma-Fiorentina: l’occasione è troppo ghiotta

Roma-Fiorentina è una partita della trentacinquesime giornata di Serie A e si gioca lunedì: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.
La sconfitta del Milan e i pareggi di Como e Juventus, danno una clamorosa speranza alla Roma di Gasperini. In caso di vittoria contro la Fiorentina nel posticipo di lunedì sera, la truppa giallorossa sarebbe a -1 dal quarto posto che vorrebbe dire qualificazione Champions.
Un traguardo che fino a poco tempo fa sembrava troppo lontano. E invece i risultati venuti fuori da questo weekend danno ancora speranze, a patto di superare una Fiorentina che ormai è quasi salva, anche se non matematicamente, ma che vorrà comunque fare bella figura.
Non sarà una partita semplice per i giallorossi anche se dall’altro lato mancherà Kean, l’uomo sicuramente più importante della squadra di Vanoli. La Fiorentina ha dei giocatori di livello che possono mettere in difficoltà la truppa giallorossa ma, aggiustate le cose in società nel corso delle passate settimane, crediamo che la Roma possa riuscire a dire la propria fino al termine del campionato anche se non sarà comunque padrona del proprio destino.
Come vedere Roma-Fiorentina in diretta tv e in streaming
La sfida Roma-Fiorentina è in programma lunedì alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.
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Il pronostico
In una gara che regalerà quasi sicuramente almeno un gol per squadra, ci pare possa arrivare una vittoria della Roma che in questo momento ha molte più motivazioni di una Fiorentina ormai salva.
Le probabili formazioni di Roma-Fiorentina
ROMA (3-4-2-1) Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Kone, Wesley; Soulé, Dybala; Malen.
FIORENTINA (4-3-3) De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Balbo; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Gudmundsson, Solomon.
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POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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