Pronostico Juventus-Verona: la Signora ne aggiunge un altro

Juventus-Verona è una partita della trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Lo 0-0 tra Napoli e Como è indubbiamente un’ottima notizia per una Juventus che, in attesa del posticipo tra Roma e Fiorentina, ha nel frattempo la possibilità di portarsi a +5 sui lariani e consolidare il posto tra le prime quattro nel contesto di una lotta Champions che potrebbe – in teoria – ancora riservare qualche colpo di scena.

Luciano Spalletti, a differenza delle inseguitrici, è padrone del proprio destino. E può contare pure su un calendario migliore rispetto alle dirette concorrenti. In questo turno, ad esempio, dovrà vedersela con il Verona, aritmeticamente retrocesso venerdì scorso senza neppure scendere in campo, in seguito alla vittoria del Lecce in casa del Pisa. Un risultato che ha fatto sprofondare i gialloblù a -13 dalla salvezza, divario incolmabile con 12 punti a disposizione da qui alla fine del torneo. L’Hellas, già rassegnato da tempo, torna dunque in Serie B dopo 7 anni di massima serie e lo fa con numeri disastrosi: a malapena 3 vittorie e ben 21 sconfitte (solo Burnley e Wolverhampton hanno fatto peggio nei top-5 campionati europei). Un campionato che passerà alla storia come uno dei più grigi in assoluto per gli scaligeri, secondo solamente alla disastrosa stagione 2017-18, conclusa con 27 sconfitte (ed ovviamente con la retrocessione in cadetteria).

Spalletti ha blindato la difesa

La Juventus, pertanto, non può proprio fallire l’appuntamento con i tre punti. I bianconeri d’altronde sono in un buon momento e da febbraio in poi hanno collezionato nove risultati utili consecutivi tra le varie competizioni, tra cui sei vittorie.

Una settimana fa il pareggio a reti bianche nello scontro diretto con il Milan dell’ex Allegri: non sarà stata una prestazione esaltante dal punto di vista offensivo, ma in compenso è arrivato il quarto clean sheet consecutivo, nonché il sesto nella ultime 7, segno che Spalletti è riuscito a blindare la difesa nel momento clou. Anche contro il Verona il tecnico toscano riproporrà il 3-4-3 con Kalulu, Bremer e Kelly dietro. Thuram favorito su Koopmeiners a centrocampo, davanti Vlahovic è in ballottaggio con David. Il dubbio Yildiz dovrebbe essere stato fugato dal fatto che il gioiello turco è tornato ad allenarsi con il gruppo già da qualche giorno. Nel Verona assenti Valentini (squalificato), Mosquera, Serdar, Oyegoke, Niasse, Bella-Kotchap e Orban (infortunati).

Come vedere Juventus-Verona in diretta tv e in streaming

Juventus-Verona è in programma domenica alle 18:00 all’Allianz Stadium di Torino e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Juventus-Verona anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

I numeri della Juventus di Spalletti in fase difensiva sono spaventosi: quattro clean sheet consecutivi ed appena 64 tiri nello specchio subiti dall’arrivo dell’allenatore di Certaldo in panchina. Contro c’è il Verona, una squadra matematicamente retrocessa che ha già incassato 21 sconfitte in questo campionato e che non ha mai vinto a Torino nella sua storia in Serie A (29 sconfitte e 5 pareggi in 34 precedenti). Con i gialloblù decimati da infortuni e squalifiche, la Signora ha l’obbligo di chiudere la pratica rapidamente. I bianconeri sono in un momento di forma eccellente e la solidità difensiva è il loro marchio di fabbrica. Difficilmente questo Verona, rassegnato e privo di mordente, riuscirà a scalfire il muro spallettiano.

Le probabili formazioni di Juventus-Verona

JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, David, Yildiz.

VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Bowie, Suslov.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0