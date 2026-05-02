Pronostico Atalanta-Genoa: Bergamo è un tabù per il Grifone

Atalanta-Genoa è una partita della trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Con la rocambolesca sconfitta di Cagliari sono diventate quattro le partite consecutive senza vittoria dell’Atalanta, tra Coppa Italia e campionato. Conquistare la finalissima della coppa nazionale, per la Dea, era rimasto l’ultimo obiettivo di un certo rilievo e probabilmente c’era da aspettarsi un calo fisiologico dopo la lotteria dei rigori che nella semifinale di ritorno ha premiato la Lazio. In Sardegna gli uomini di Raffaele Palladino sono apparsi ancora visibilmente scossi dall’eliminazione subita per mezzo dei biancocelesti, trascinati dalle parate del giovane portiere Motta, capace di neutralizzare ben 4 rigori e scrivere un pezzo di storia.

Contro i rossoblù si è rivisto un gran Scamacca, che con una doppietta era riuscito a riacciuffare i sardi, in vantaggio di due gol dopo 8 minuti, ma nel secondo tempo l’Atalanta è stata troppo sprecona e confusionaria ed il cagliaritano Borrelli ha approfittato dell’ennesima lacuna difensiva nerazzurra, fissando il risultato sul 3-2.

La Dea, infatti, è meno solida rispetto a qualche mese fa e lo dimostra il fatto che nelle ultime quattro gare non abbia fatto registrare neppure un clean sheet. Andando più a ritroso, possiamo notare che da fine febbraio gli orobici hanno vinto solo due partite, peraltro contro due formazioni che popolano i bassifondi della classifica come Verona e Lecce. La qualificazione all’Europa League è ormai una chimera, con Como e Roma che hanno 7 punti in più a quattro turni dalla fine. In realtà non è sicuro neppure il pass per la Conference, visto che se la Lazio dovesse vincere la Coppa Italia la settima classificata non si qualificherebbe alle coppe europee.

Grifone virtualmente salvo

Atalanta che in ogni caso ha bisogno di una vittoria per ritrovare fiducia e questa potrebbe arrivare contro un Genoa che è ormai è a +11 sulla zona rossa e può dirsi virtualmente salvo. Il Grifone domenica scorsa ha perso 2-0 contro il Como (primo KO dopo due vittorie di fila) ma il divario sulla Cremonese è tale da poter dormire sonni tranquilli. Una salvezza targata Daniele De Rossi, in grado di far svoltare la stagione dei rossoblù dal momento del suo arrivo lo scorso novembre.

Rispetto alla gara con i lariani, l’ex tecnico della Roma dovrebbe tornare alla difesa a tre. L’unico indisponibile è Baldanzi, è rientrato in gruppo invece Norton-Cuffy. A sinistra Sabelli insidia Martin, davanti è duello tra Vitinha ed Ekhator. Dall’altro lato, Palladino darà fiducia a Scamacca dopo i due gol di Cagliari. De Roon in panchina, sulla corsia mancina infine Bakker favorito su Zappacosta.

Come vedere Atalanta-Genoa in diretta tv e in streaming

Atalanta-Genoa è in programma sabato alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Atalanta-Genoa anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Ci aspettiamo una partita movimentata tra due squadre che ultimamente nel reparto arretrato concedono sempre qualcosa. La Dea ha bisogno di vincere per difendere il piazzamento europeo ma anche per scrollarsi di dosso la negatività delle ultime settimane, mentre il Genoa giocherà con la mente sgombra, scenario perfetto per vedere gol da entrambe le parti. L’Atalanta ha una tradizione casalinga eccezionale contro i liguri (imbattuta da 8 sfide a Bergamo), ma la stanchezza mentale di questo periodo potrebbe favorire un match molto equilibrato e ricco di emozioni. Occhio alla combo Gol+Over 2.5.

Le probabili formazioni di Atalanta-Genoa

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, Pasalic, Ederson, Bakker; Samardzic, Raspadori; Scamacca.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Sabelli; Vitinha, Colombo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1