Pronostico Como-Napoli, terzo atto Fabregas-Conte: occhio alle motivazioni

Como-Napoli è una partita valida per la trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Ritardare la festa scudetto dell’Inter e impedire il possibile sorpasso del Milan, difendendo il secondo posto. Questi gli obiettivi del Napoli nella trasferta di Como contro una squadra che invece deve provare a vincere per restare aggrappata al treno Champions League.

Non mancano gli spunti, non soltanto tattici, in una delle sfide più interessanti di questo turno di campionato, tra due formazioni che si affronteranno per la terza volta in stagione – la prima al “Sinigaglia” – dopo lo 0-0 dello scorso novembre, valido per il match d’andata, e l’1-1 di febbraio nel quarto di finale Coppa Italia, vinto a sorpresa dagli uomini di Cesc Fabregas ai calci di rigore. I lariani sulla carta hanno dunque maggiori motivazioni rispetto ai partenopei: una settimana fa il ritorno al successo contro un Genoa salvo e senza obiettivi concreti, affondato a Marassi dai gol di Douvikas e Diao (0-2), prima vittoria dopo tre KO consecutivi, tra cui l’incredibile rimonta subita contro l’Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, molto simile a quella che era andata in scena dieci giorni prima in campionato.

Le speranze Champions di Fabregas, nonostante nell’ultimo turno abbia recuperato due punti alla Juventus quarta, sono appese a un filo: da qui a fine torneo è vietato sbagliare. Anche per tenere a bada la Roma, che in questo momento ha gli stessi punti di Nico Paz e compagni, 61, e minaccia il quinto posto.

Il Napoli invece è praticamente certo di giocare la Champions l’anno prossimo: traguardo più vicino dopo la goleada rifilata venerdì scorso alla Cremonese, abbattuta 4-0 al “Maradona”. Gli azzurri di Antonio Conte avevano evidentemente voglia di ripartire in seguito al deludente pareggio di Parma (1-1) ed alla prima sconfitta interna rimediata in questo campionato (0-2 con la Lazio dell’ex Sarri). La formazione campione d’Italia in carica adesso cercherà di sbloccarsi pure in trasferta, dove non vince da più di un mese.

Conte non dovrebbe stravolgere l’undici che ha travolto la Cremonese. Davanti Hojlund supportato da De Bruyne e Alisson Santos, in difesa invece Beukema potrebbe prendere il posto di Olivera. Si svuota l’infermeria in casa Como: oltre a Nico Paz, Fabregas recupera pure Sergi Roberto e Vojvoda. L’unico ballottaggio è tra i quattro dietro: Kempf sembra essere in vantaggio su Diego Carlos.

Come vedere Como-Napoli in diretta tv e in streaming

La sfida tra Como e Napoli, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Sinigaglia” di Como, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Si affrontano due delle tre squadre che hanno raccolto più punti in Serie A nel 2026. Il Como è una macchina da clean sheet (sedici in stagione, record nei top-5 campionati al pari dell’Inter e dell’Arsenal) e vanta un attacco che viaggia a oltre due gol di media a partita nell’anno solare. Il Napoli, dopo la goleada alla Cremonese, deve però sfatare il tabù trasferta: un solo successo nelle ultime sei visite a Como e un rendimento esterno stagionale deficitario (9 sconfitte totali). Nonostante la solidità difensiva del Como, la qualità offensiva in campo è troppa per immaginare un altro 0-0. Gli uomini di Fabregas hanno motivazioni feroci per la Champions e hanno già dimostrato di saper far male ai partenopei in coppa. Un pareggio con reti oppure una vittoria di misura dei lariani sembrano gli esiti più probabili in un ambiente caldissimo.

Le probabili formazioni di Como-Napoli

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Jacobo Ramon, Kempf, Alex Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1