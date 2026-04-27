Pronostico Lazio-Udinese: entusiasmo da ottavo posto

Lazio-Udinese è una partita della trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca lunedì: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

L’entusiasmo della finale di Coppa Italia è uno stimolo in più. Perché la Lazio, grazie alla sconfitta del Bologna contro la Roma, ha la possibilità di superare in classifica la squadra di Italiano e prendersi l’ottavo posto. Ovviamente non è una cosa di poco conto.

Ovvio che Sarri farà turnover, il pensiero al 13 maggio è vivo dentro la truppa biancoceleste, ma evitare di chiudere noni significherebbe, tra le altre cose, anche evitare un turno di Coppa Italia, quello in programma nel prossimo mese di agosto. E quindi almeno una settimana, forse dieci giorni in più, di vacanza alla fine della stagione. Eccola la motivazione che deve trovare la Lazio contro un’Udinese che assomiglia quasi ad una bestia nera.

Il motivo è presto spiegato: nelle ultime cinque trasferte all’Olimpico la truppa friulana non ha mai perso. E, prima della sconfitta interna contro il Parma della scorsa settimana, si era pure presa il lusso di vincere, per la seconda volta in stagione, a San Siro. Ora, la testa libera aiuta, ma questa Lazio per prepararsi al meglio a quella che è la partita più importante dell’anno, e nel mondo del calcio esiste un solo modo, la vittoria.

Come vedere Lazio-Udinese in diretta tv e in streaming

La sfida Lazio-Udinese è in programma lunedì alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

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Il pronostico

Ci sta la vittoria della Lazio, magari in una gara da almeno un gol per squadra. Ma l’affermazione della truppa di Sarri ci pare molto probabile.

Le probabili formazioni di Lazio-Udinese

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Basic; Isaksen, Maldini, Zaccagni.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Zarraga, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Zaniolo.

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POSSIBILE RISULTATO: 1-1