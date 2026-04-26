Pronostici Torino-Inter: marcatore e tiri in porta

Torino-Inter, i pronostici del match: dal marcatore ai tiratori, ecco tutti i dettagli sul tavolo

All’Olimpico Grande Torino l’Inter di Chivu vuole mettere un altro tassello importante in ottica Scudetto in quella che ormai è diventata solo una mera questione di tempo. Reduci dalle fatiche in Coppa Italia ma con il morale a mille per il passaggio del turno, i nerazzurri partono con i favori del pronostico contro una squadra che poco ha da chiedere al suo campionato.

Tornato decisivo nell’ultimo mese, Marcus Thuram è il prescelto in chiave tiratori. Orfano di Lautaro Martinez, in questo momento l’attacco nerazzurro è sorretto soprattutto dall’attaccante francese, arrivato ad undici gol in campionato e parso molto più libero di testa: sceglierlo come marcatore plus è molto più di una semplice tentazione.

Con Calhanoglu che dovrebbe rimpolpare lo score legato ai tiri in porta effettuati, occhio anche a Sucic e a Vlasic alla voce Over 0.5 tiri in porta effettuati: decisivo contro il Como con il suo ingresso in campo, il classe 2003 potrebbe ritagliarsi spiragli interessanti in questo finale di stagione.

Sull’altro versante, invece, il numero 10 granata rappresenta una garanzia dalla quale risulta molto difficile prescindere: fantasia, estro e volontà di incidere sono sotto gli occhi di tutti, come dimostrano i sette gol e i sedici tiri complessivamente indirizzati verso la porta avversaria.

Marcus Thuram marcatore plus; Susic, Vlasic e Calhanoglu Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 10,11 su Goldbet.

Nel caso in cui Susic non dovesse partire titolare, si potrebbe optare per Dumfries al suo posto.