Pronostico Osasuna-Siviglia: il fattore determinante

Osasuna-Siviglia, il pronostico del match di Liga spagnola in programma domenica alle ore 18:30

L’Osasuna ha fatto fino al momento una stagione straordinaria. Difficile pensare all’Europa per via della vittoria della Real Sociedad in Coppa del Re. Ma rimane qualcosa di unico per i padroni di casa.

Salvi da un pezzo, hanno iniziato un po’ a tirare i remi in barca. Ci sta, quanto speso nel corso dell’anno arrivati a questo punto vuoi o non vuoi si paga. E di questa situazione mentale non solo ne potrebbe approfittare ma ne deve approfittare il Siviglia, che adesso sarebbe retrocesso in Segunda Divisione. Dopo l’esonero di Almeyda le cose in casa andalusa non sono per niente cambiate. Una sola vittoria nelle ultime cinque partite e una situazione che si è ulteriormente complicata. Quasi in maniera totale. Ora, se una squadra che ha una storia importante come il Siviglia, ha voglia di salvarsi, deve per forza di cose tornare a vincere. O almeno muovere la classifica.

Ci pare questa possa essere un’occasione, per via delle motivazioni che sono un fattore nelle ultime gare dell’anno. Anche se ci deve essere un cambio pure in quello che è stato l’andamento degli ultimi incontri: ad esempio il Siviglia non vince questa partita in trasferta da oltre cinque anni. Diciamo che è arrivato il momento, almeno, di fare punti.

Come vedere Osasuna-Siviglia in diretta tv e in streaming

Il match Osasuna-Siviglia, gara valida per la trentaduesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo.

Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

La vittoria del Siviglia è quotata 4.15 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.90 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Deve tirare fuori qualcosa il Siviglia. E lo deve fare subito in questa partita. Una gara che non può perdere la squadra ospite. E quindi le motivazioni possono aiutare. La doppia esterna ci piace.

Probabili formazioni Osasuna-Siviglia

OSASUNA (4-2-3-1): Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Galan; Munoz, Moncayola; Ruben Garcia, Oroz, Munoz; Budimir.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Sanchez, Castrin, Salas, Suazo; Gudelj, Agoume; Romero, Sow, Vargas; Adams.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2