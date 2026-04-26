Pronostico Milan-Juventus: la Signora sogna l’aggancio al grande ex

Milan-Juventus è una partita della trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Nel big match della trentaquattresima giornata Milan e Juventus condividono il medesimo obiettivo: consolidare il posto tra le prime quattro, piazzamento fondamentale per non vedere la Champions League in tv nella prossima stagione. Sia rossoneri che bianconeri sono sulla buona strada: il Diavolo è terzo a +3 sulla Signora e può contare su un rassicurante vantaggio di 8 punti sul Como quinto; la squadra di Luciano Spalletti, invece, è meno spensierata, anche se le tre vittorie consecutive (ed altrettanti clean sheet) ottenute contro Genoa, Atalanta e Bologna hanno permesso al tecnico toscano di scavare un bel solco – cinque lunghezze – nei confronti delle inseguitrici.

Chi ci arriva meglio, infatti, è indubbiamente la Juventus. Dal pareggio raggiunto in extremis nello scontro diretto con la Roma dello scorso 1 marzo, Locatelli e compagni hanno iniziato a macinare vittorie su vittorie. Cinque nelle ultime sei: sarebbe stato en plein senza il pari dell’Allianz Stadium con il Sassuolo, graziato dal rigore sbagliato dal capitano bianconero a tre minuti dalla fine. Uno stato di forma davvero ragguardevole, che fa pendere l’inerzia sui bianconeri, non a caso leggermente favoriti secondo i bookmaker.

Basta guardare i numeri per accorgersi che questo filotto la Juve l’ha costruito sulla difesa. Dalla sopracitata partita con i giallorossi, la porta della Signora è sempre rimasta inviolata, ad eccezione del match con gli emiliani. Una solidità impressionante, il vero valore aggiunto rispetto alle altre dirette concorrenti, che si sono invece riscoperte fragili proprio nel momento cruciale della stagione.

Il Milan, al contrario, ha a lungo sognato la rimonta scudetto ma dopo la vittoria nel derby con l’Inter è improvvisamente calato. E le tre sconfitte (Lazio, Napoli e Udinese) rimediate in quattro giornate hanno fatto tornare sulla terra gli uomini di Massimiliano Allegri, a cui non resta che contendere il secondo posto al Napoli.

Una settimana fa, intanto, è arrivata la reazione d’orgoglio del Diavolo, capace di tornare a vincere dopo due KO di fila battendo 1-0 il quasi-retrocesso Verona: decisivo Rabiot, ancora una volta l’uomo in più di questo Milan. Contro la sua vecchia squadra, Allegri cercherà di scuotere un attacco che ha realizzato appena un gol nelle ultime tre, riproponendo il tandem Leao-Pulisic. A centrocampo è in dubbio Fofana, uscito per infortunio a Verona, mentre sulla corsia destra si rivedrà Saelemaekers. Dall’altro lato è in forte dubbio Yildiz, che in settimana si è allenato a parte. Pure Thuram non è al meglio ma dovrebbe stringere i denti. Davanti riecco David, anche se Spalletti può nuovamente contare su Vlahovic.

Come vedere Milan-Juventus in diretta tv e in streaming

La sfida Milan-Juventus, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

A San Siro va in scena il duello per l’eccellenza e per la blindatura definitiva del pass Champions. Milan e Juventus si incrociano in un momento diametralmente opposto: i rossoneri di Allegri, pur avendo ritrovato il sorriso contro il Verona, hanno smarrito la brillantezza offensiva che li aveva portati a sognare lo scudetto; la Signora di Spalletti, invece, è un muro invalicabile che non subisce gol da quasi due mesi (eccezion fatta per il Sassuolo) e viaggia con un’inerzia travolgente. Con il secondo posto del Napoli nel mirino del Diavolo e la Signora decisa a completare il sorpasso proprio a Milano, la tensione sarà altissima.

Difficile vedere la Juve uscire sconfitta da San Siro dato lo stato di forma attuale. L’Under 3.5 è una garanzia statistica: i bianconeri costruiscono i successi sulla difesa, ed il Milan ha perso due delle ultime quattro gare interne senza riuscire a segnare. Ci aspetta una gara molto tattica, decisa dagli episodi. I bianconeri potrebbero colpire di rimessa sfruttando l’abilità negli attacchi verticali (già 58 in stagione), mentre il Milan cercherà di manovrare molto, rischiando però di sbattere contro il muro eretto da Spalletti.

Le probabili formazioni di Milan-Juventus

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.

JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, David, Yildiz.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1