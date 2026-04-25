Home » CALCIO » Pronostici Borussia Dortmund-Friburgo: riscatto a suon di gol

Pronostici Borussia Dortmund-Friburgo: riscatto a suon di gol

di

Borussia Dortmund-Friburgo, le dritte in chiave player building del prossimo match di Bundesliga

Risollevarsi per dare senso ad un finale di stagione che rischia di diventare soporifero. Al Signal Iduna Park il Borussia Dortmund ospita il Friburgo in una sfida molto importante per i gialloneri, reduci da due sconfitte consecutive in Bundesliga e obbligati ad un pronto riscatto per strappare ufficialmente il pass per la prossima edizione della Champions League.

Dortmund a raccolta
Pronostici Borussia Dortmund-Friburgo: riscatto a suon di gol (Ansa Foto) – IlVeggente.it

Ormai spalle al muro e nel vortice delle polemiche per gli ultimi risultati poco confortanti, Kovac non può permettersi passi falsi: le sconfitte contro Bayer Leverkusen e Hoffenheim hanno movimentato e non poco l’ambiente. Tuttavia, la compagine della Ruhr piange, il Friburgo ride fino a un certo punto.

La dolorosa sconfitta in Coppa di Germania contro lo Stoccarda ha infatti segnato una traumatica battuta d’arresto per Holer e compagni, atteso dal confronto in Europa League contro il Braga in programma la prossima settimana.

D’altro canto i “brasiliani del Breisgau” sono pienamente in corsa per un posto in Europa, occupando al momento il settimo posto con un solo punto di vantaggio sull’Eintracht. La partita del Signal Iduna Park, insomma, può risultare determinante per entrambe le squadre.

Come vedere Borussia Dortmund-Friburgo in diretta tv e streaming

La sfida Borussia Dortmund-Friburgo è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno GOAL si trova a 1,72 su Goldbet, 1,73 su Snai e 1,80 su Bet365.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Difficilmente le due squadre terranno bassi i rispettivi baricentri. Alla luce delle difficoltà difensive emerse nelle ultime settimane, ipotizzare un match scoppiettante con rapidi capovolgimenti di fronte indirizza in maniera chiara la scelta: i gol da ambo le parti non dovrebbero mancare.

Le probabili formazioni

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Sabitzer, Svensson; Beier, Brandt; Silva

FRIBURGO: Atubolu; Kubler, Ginter, Ogbus, Gunter; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki, Scherhant; Holer

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Calhanoglu

Pronostico Torino-Inter: quinta gemma di fila e festa sempre più vicina

Da Cunha

Pronostico Genoa-Como: assalto al Grifone per salvare il sogno europeo

Harrison

Pronostico Fiorentina-Sassuolo: occasione d’oro per la Viola