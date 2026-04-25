Pronostici Borussia Dortmund-Friburgo: riscatto a suon di gol

Borussia Dortmund-Friburgo, le dritte in chiave player building del prossimo match di Bundesliga
Risollevarsi per dare senso ad un finale di stagione che rischia di diventare soporifero. Al Signal Iduna Park il Borussia Dortmund ospita il Friburgo in una sfida molto importante per i gialloneri, reduci da due sconfitte consecutive in Bundesliga e obbligati ad un pronto riscatto per strappare ufficialmente il pass per la prossima edizione della Champions League.
Ormai spalle al muro e nel vortice delle polemiche per gli ultimi risultati poco confortanti, Kovac non può permettersi passi falsi: le sconfitte contro Bayer Leverkusen e Hoffenheim hanno movimentato e non poco l’ambiente. Tuttavia, la compagine della Ruhr piange, il Friburgo ride fino a un certo punto.
La dolorosa sconfitta in Coppa di Germania contro lo Stoccarda ha infatti segnato una traumatica battuta d’arresto per Holer e compagni, atteso dal confronto in Europa League contro il Braga in programma la prossima settimana.
D’altro canto i “brasiliani del Breisgau” sono pienamente in corsa per un posto in Europa, occupando al momento il settimo posto con un solo punto di vantaggio sull’Eintracht. La partita del Signal Iduna Park, insomma, può risultare determinante per entrambe le squadre.
Come vedere Borussia Dortmund-Friburgo in diretta tv e streaming
La sfida Borussia Dortmund-Friburgo è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
Difficilmente le due squadre terranno bassi i rispettivi baricentri. Alla luce delle difficoltà difensive emerse nelle ultime settimane, ipotizzare un match scoppiettante con rapidi capovolgimenti di fronte indirizza in maniera chiara la scelta: i gol da ambo le parti non dovrebbero mancare.
Le probabili formazioni
BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Sabitzer, Svensson; Beier, Brandt; Silva
FRIBURGO: Atubolu; Kubler, Ginter, Ogbus, Gunter; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki, Scherhant; Holer
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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