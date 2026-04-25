Pronostico Genoa-Como: assalto al Grifone per salvare il sogno europeo

Genoa-Como è una partita della trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Situazione insolita per un Como che in quest’annata memorabile non aveva mai incassato tre sconfitte di fila. In Coppa Italia, martedì scorso, i lariani si sono arresi per l’ennesima volta all’Inter, indiscutibilmente la loro bestia nera (5 KO e un solo pareggio tra campionato e coppa da quando hanno rimesso piede in massima serie). E, proprio come era avvenuto due settimane fa nel match di Serie A, terminato con un pirotecnico 4-3 per gli uomini di Cristian Chivu, la Beneamata l’ha vinta rimontando ben due gol di scarto: nell’ultima mezz’ora il Como è crollato nonostante ad inizio ripresa si fosse portato addirittura sul 2-0 e la doppietta di Calhanoglu e la rete di Sucic hanno spezzato il sogno di Cesc Fabregas e i suoi uomini di raggiungere la finale della coppa nazionale, che sarebbe stata la prima in assoluto della storia del club.

Ma il Como aveva frenato bruscamente anche in campionato: un aprile da dimenticare finora per Nico Paz e compagni, tra lo 0-0 di Udine e le due sconfitte consecutive con Inter e Sassuolo. Partite in cui ha scricchiolato pure la difesa, che prima della sfida del Sinigaglia contro la capolista era la meno battuta del torneo. Ora, dopo i sei gol complessivi incassati con nerazzurri e neroverdi, è “solo” la seconda. Sta dunque svanendo svanendo anche l’altro sogno, quello della qualificazione alla Champions League, a lungo cullato dal tecnico catalano: la Juventus ne ha approfittato e si è allontanata – il quarto posto adesso dista 5 punti – ma c’è la quinta piazza da difendere dai potenziali assalti di Roma e Atalanta.

Genoa a un passo dalla salvezza matematica

Il pass per l’Europa League sarebbe comunque un risultato incredibile per un club che fino a pochi anni fa bazzicava nelle categorie inferiori e che mancava in Serie A da oltre vent’anni.

L’occasione per voltare pagina è il match di Marassi con il Genoa. I rossoblù hanno ormai la salvezza in tasca e con un punto contro il Como arriverebbe anche la matematica con quattro turni d’anticipo. Sette giorni fa Ekhator e Colombo hanno regalato a Daniele De Rossi la seconda vittoria di fila, rimontando il derelitto Pisa (1-2). Sono quattro i successi nelle ultime sei per il Grifone, battuto soltanto due volte al Ferraris nel 2026. L’allenatore romano per la sfida con i lariani recuperare pure tre pedine importanti come Malinovskyi, Ellertsson e Frendrup, tutti squalificati in Toscana. La speranza di De Rossi è riavere anche Norton-Cuffy, ma l’inglese non è ancora al 100%. Dall’altro lato, Fabregas si affida i migliori: l’unico dubbio è in difesa, dove Moreno insidia il connazionale Valle.

Come vedere Genoa-Como in diretta tv e in streaming

La sfida Genoa-Como, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Ferraris” di Genova, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “Gol+Over 2.5” è quotata a 2.30 su Goldbet e Lottomatica e a 2.33 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Il Genoa arriva a quest’appuntamento con il morale alto e con la salvezza in tasca. Il fortino del “Ferraris” è tornato a ruggire sotto la gestione De Rossi (sei vittorie in dodici gare interne), mentre il Como sembra aver accusato il colpo psicologico delle rimonte subite dall’Inter tra campionato e Coppa Italia.

La difesa di Fabregas, un tempo impermeabile, ha incassato 6 gol nelle ultime due gare di campionato. Tuttavia, i lariani lontano da casa hanno già stabilito il loro record storico di punti (26) e non possono permettersi altri passi falsi se vogliono l’Europa. Secondo noi ci sono tutti i presupposti per assistere ad una gara movimentata: il Grifone gioca con la serenità di chi ha quasi raggiunto l’obiettivo, il Como ha una qualità offensiva che difficilmente resterà a secco per la terza volta consecutiva in trasferta. Entrambe le squadre hanno dimostrato di saper segnare e subire con facilità nelle ultime uscite. La combo Gol+Over 2.5 potrebbe dare grosse soddisfazioni, lo stesso vale per la doppia chance esterna viste le maggiori motivazioni di Fabregas e dei suoi uomini.

Le probabili formazioni di Genoa-Como

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Baldanzi, Sabelli; Vitinha, Colombo.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Jacobo Ramon, Kempf, Alex Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2