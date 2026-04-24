Pronostico Bologna-Roma, ora o mai più: vendetta quasi obbligata

Bologna-Roma è una partita della trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Forse era solo sarcasmo. O forse no. Fatto sta che le dichiarazioni rilasciate dall’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano dopo il KO di domenica scorsa all’Allianz Stadium contro la Juventus sono diventate un caso. Il tecnico, probabilmente svuotato di energie e ferito dalla doppia sconfitta rimediata nel giro di pochi giorni contro l’Aston Villa (4-0 ed eliminazione dall’Europa League) e i bianconeri (2-0), ha parlato di “stagione finita” nonostante ci siano ancora cinque giornate da giocare. I felsinei, numeri alla mano, non sono del tutto fuori dai giochi per quanto riguarda la corsa al settimo posto. Che, se l’Inter vincesse la Coppa Italia, potrebbe voler dire Conference League.

Certo, per raggiungere l’Atalanta, che ha sei punti in più, servirebbe un finale perfetto, compreso uno scontro diretto da disputare (la sfida con la Dea è in programma alla penultima giornata). Ma da qui a dire che il Bologna sia già in vacanza ce ne vuole. Freuler e compagni, tuttavia, devono fare i conti con un calendario non proprio agevole. E per fare un filotto servirà una carica motivazionale non indifferente, non facile da ritrovare per una squadra che da dicembre in poi è calata in maniera vistosa e che rischia di rimanere fuori dalle coppe europee per la prima volta dopo due stagioni.

Di motivazioni ne ha certamente di più la Roma, che al “Dall’Ara” si gioca le residue chance di qualificazione alla Champions League. I giallorossi avranno anche il dente avvelenato, perché solamente poche settimane fa sono stati eliminati dall’Europa League proprio dal Bologna, corsaro 4-3 all’Olimpico nel match di ritorno.

Gasp, ultima chiamata per la Champions?

Da quella partita gli uomini di Gian Piero Gasperini hanno ottenuto due vittorie, entrambe in casa con Lecce e Pisa, un pareggio con l’Atalanta e rimediato una sconfitta, abbastanza pesante, contro l’Inter a San Siro. Intanto la Juventus, più continua, ha preso il largo e adesso ha 5 punti in più dei capitolini, appaiati a quota 58 con il Como.

In società, nel frattempo, è caduta la testa del senior advisor Claudio Ranieri, in forte contrasto con lo stesso Gasperini, come aveva fatto capire prima della sfida con il Pisa con delle dichiarazioni al vetriolo. Per quanto riguarda le probabili formazioni, tra i capitolini sono tornati ad allenarsi con il gruppo Dybala, Wesley e Rensch ma solo il brasiliano dovrebbe partire dal 1′ a Bologna. Dall’altro lato, senza l’infortunato Bernardeschi, Italiano in attacco si affiderà al tridente Orsolini–Castro–Rowe.

Come vedere Bologna-Roma in diretta tv e in streaming

Bologna-Roma, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Il Bologna attraversa uno dei momenti più difficili dell’era Italiano: 6 sconfitte su 8 gare casalinghe nel 2026 sono un dato shock per una squadra che era abituata a fare del “Dall’Ara” un fortino. La Roma, d’altro canto, è un rebus: Gasperini sta faticando a trovare continuità fuori casa (3 ko di fila), ma recupera pezzi pregiati come Wesley (titolare) e Dybala (per la panchina). Considerando che la Roma deve vincere e il Bologna è apparso mentalmente “scarico”, ma comunque capace di pungere, la sfida promette scintille. I capitolini hanno motivazioni immensamente superiori e difficilmente uscirà sconfitta, ma la difesa giallorossa concede spesso qualcosa, specialmente contro avversari rapidi come Rowe e Orsolini. Insieme alla doppia chance esterna valutiamo anche il Gol.

Le probabili formazioni di Bologna-Roma

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Sohm, Freuler, Ferguson; Orsolini, Castro, Rowe.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, El Sharaawy; Malen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2