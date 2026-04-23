Pronostico Napoli-Cremonese: orgoglio contro istinto di sopravvivenza

Napoli-Cremonese è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Contro la Lazio, una settimana fa, il Napoli ha incassato la prima sconfitta casalinga di questo campionato. Venute meno le energie nervose dopo il deludente pareggio di Parma e soprattutto dopo aver preso consapevolezza che l’Inter capolista sia ormai irraggiungibile, gli azzurri di Antonio Conte hanno visto svanire l’imbattibilità del “Maradona” arrendendosi 2-0 all’ex Maurizio Sarri.

Probabilmente una delle prestazioni stagionali peggiori quella offerta contro i biancocelesti: i campioni d’Italia in carica non hanno mai tirato in porta, producendo a malapena lo 0.51 di xG e facendosi infilare in contropiede dai capitolini, apparsi più motivati nonostante anche il loro campionato sia già sostanzialmente archiviato. Il Napoli è stato raggiunto dal Milan al secondo posto ed ora deve guardarsi le spalle, dal momento che si è rifatta sotto pure la Juventus (bianconeri a -3). Il pass Champions, tuttavia, non sembra essere in discussione: per uscire fuori dalle prime quattro servirebbe un vero e proprio suicidio sportivo. Conte, in ogni caso, si aspetta una reazione da parte dei suoi, a partire dal match con la Cremonese.

I grigiorossi stanno lottando con il Lecce per evitare il terzultimo posto che vorrebbe dire retrocessione. E verosimilmente lo faranno fino a fine campionato. La squadra di Marco Giampaolo, a quota 28 come i salentini, domenica scorsa è tornata a fare punti: lo 0-0 casalingo contro un Torino ormai salvo, però, sa di occasione sprecata. Sul banco degli imputati un attacco che è rimasto a digiuno per la seconda partita di fila. Se la Cremonese vuole rimanere in Serie A anche il prossimo anno dovrà indubbiamente fare meglio dal punto di vista realizzativo.

A Napoli, intanto, Giampaolo dovrebbe riproporre il 4-4-2 con Bonazzoli e Sanabria in attacco (Vardy ancora indisponibile) e con la coppia di centrocampo formata da Bondo e Grassi. Dall’altro lato, Conte sembra orientato a ridare fiducia all’undici che ha perso con la Lazio. Alisson Santos partirà di nuovo dalla panchina. Out Vergara, Neres, Lukaku e Di Lorenzo.

Come vedere Napoli-Cremonese in diretta tv e in streaming

La sfida Napoli-Cremonese, in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Maradona” di Napoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma soltanto in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Il Napoli, apparso svuotato contro la Lazio, ha ora l’obbligo di ripartire per non farsi scavalcare dal Milan e per tenere a distanza una Juventus sempre più minacciosa. Di fronte, una Cremonese in piena crisi d’identità offensiva, che arriva a Fuorigrotta con la disperazione di chi vede la B avvicinarsi e un attacco che non segna da 180 minuti.

Conte non può permettersi un altro passaggio a vuoto: la prestazione contro la Lazio è stata un campanello d’allarme che l’allenatore salentino non ignorerà. Nonostante le assenze, il divario tecnico con la Cremonese resta abissale. I grigiorossi di Giampaolo non segnano da due partite e lontano dallo “Zini” faticano terribilmente a produrre gioco. La solidità difensiva azzurra, ferita nell’orgoglio, vorrà tornare al clean sheet contro uno dei peggiori attacchi del torneo.

Le probabili formazioni di Napoli-Cremonese

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Zambo Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund.

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Bondo, Grassi, Vandeputte; Sanabria, Bonazzoli.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0