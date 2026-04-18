Pronostico Pisa-Genoa: lontano da Marassi questo segno esce spesso

Pisa-Genoa è una partita della trentatreesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Con la vittoria per 2-1 sul Sassuolo il Genoa dovrebbe aver raggiunto la quota della tranquillità: 36 punti, quando rimangono solo sei gare da giocare, sono un bottino di tutto rispetto, soprattutto se la terzultima ne ha addirittura 9 in meno. La squadra di Daniele De Rossi però vuole arrivare quanto prima alla famigerata matematica ed in questo turno ha l’occasione di avvicinare la fatidica quota 40 nella trasferta di Pisa.

I nerazzurri si preparano ad un mesto ritorno in Serie B al termine di un’annata in cui non hanno mai dimostrato di essere realmente competitivi nella lotta salvezza. La rosa non era all’altezza dell’obiettivo e neppure nel mercato invernale il club toscano, tornato in A lo scorso anno dopo un’assenza di oltre tre decenni, è riuscito a colmare le evidenti lacune.

L’organizzazione tattica non è bastata per tirarsi fuori dai guai: la produzione offensiva si è rivelata insufficiente (secondo peggior attacco del torneo nonché la difesa più battuta) ma anche la scelta di esonerare Alberto Gilardino con un quasi-debuttante come Oscar Hiljemark non ha dato i frutti sperati. Troppo poco coraggioso il tecnico danese, la cui media punti è addirittura inferiore a quella del suo predecessore. Il Pisa è ultimo in classifica a quota 18 punti (insieme al Verona) ed arriva all’appuntamento con il Genoa reduce da tre sconfitte di fila. Tre partite nelle quali i nerazzurri non hanno segnato neanche un gol, subendone al tempo stesso ben nove complessivi.

Tre squalificati per De Rossi

Il Genoa invece è rinato proprio grazie al cambio in panchina. De Rossi si è tolto un’importante soddisfazione dopo la fine burrascosa dell’esperienza alla Roma e dallo scorso autunno il Grifone, grazie ad un’identità ben precisa, non ha più bazzicato in zona retrocessione, diventando una mina vagante per tutti, anche per diverse big.

In Toscana l’ex Capitan Futuro dovrà fare di necessità virtù, in quanto tre titolari come Ellertsson, Malinovskyi e Frendrup sono stati appiedati dal giudice sportivo. Assente anche Norton-Cuffy, che non ha ancora recuperato. A centrocampo, oltre a Baldanzi, fiducia a Masini e Messias. Dall’altro lato Hiljemark in attacco si affiderà a Durosinmi, in mezzo invece Tramoni è in vantaggio su Akinsanmiro.

Come vedere Pisa-Genoa in diretta tv e in streaming

La sfida tra Pisa e Genoa è in programma domenica alle 18:00 all’Arena Garibaldi di Pisa e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Pisa-Genoa anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Da una parte il Pisa di Oscar Hiljemark, che sembra ormai aver alzato bandiera bianca dopo un’annata da incubo culminata con una difesa colabrodo e un attacco che non segna da tre partite. Dall’altra il Genoa di Daniele De Rossi, vera rivelazione della seconda metà di stagione, che con 30 punti in 22 gare ha dimostrato di avere un’andatura da metà classifica alta. Per i rossoblù è l’occasione d’oro per toccare quota 39-40 e stappare lo spumante della salvezza matematica. Il Grifone fuori casa vince poco (solo un successo lontano da Marassi nelle ultime 8 trasferte) ma contro questo Pisa il divario motivazionale e tecnico è troppo ampio. La quota per la vittoria esterna è davvero allettante, ma per chi volesse andare sul sicuro consigliamo la combo X2+No Gol, considerando pure che quest’ultimo è un segno abbastanza frequente nelle ultime gare esterne dei rossoblù.

Le probabili formazioni di Pisa-Genoa

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Tramoni, Angori; Moreo, Durosinmi.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Messias, Masini, Baldanzi, Martin; Vitinha, Colombo.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1