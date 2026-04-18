Pronostico Manchester City-Arsenal, Arteta e l’incubo Guardiola: si decide la Premier

Manchester City-Arsenal è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

È la Premier League, in questo fine settimana, a catturare inevitabilmente l’attenzione dei calciofili sparsi per il mondo. Già, perché la corsa per il titolo si è riaperta, con il Manchester City che adesso sogna di fare un altro sgambetto all’Arsenal, non più sicuro di vincere il campionato. La sensazione è che lo scontro diretto del’Etihad Stadium rischia di essere cruciale. La squadra di Pep Guardiola a sei giornate dalla fine ha 6 punti in meno dei Gunners, finora assoluti dominatori di questa Premier. In caso di successo i Cityzens si porterebbero a -3 ma rispetto ai londinesi hanno giocato una gara in meno (a fine maggio c’è il recupero con il Palace) e va da sé che potenzialmente potrebbero essere a pari punti con la capolista.

Questo perché l’Arsenal nell’ultimo mese sembra aver perso all’improvviso fiducia e certezze. Fino a metà marzo gli uomini di Mikel Arteta avevano incassato appena tre KO tra la varie competizioni, restando in corsa su tutti e quattro i fronti.

Poi sono arrivate tre preoccupanti battute d’arresto in patria. Nella finalissima di League Cup i Gunners si sono arresi proprio al City, salutando il primo trofeo; sono stati fatti fuori dall’FA Cup per mezzo del Southampton, squadra che milita in Championship; infine, una settimana fa l’Arsenal ha rimediato la sua seconda sconfitta casalinga in Premier League cadendo all’Emirates Stadium contro un tenace Bournemouth (1-2). L’unica buona notizia è giunta dalla Champions League. Mercoledì scorso, non senza difficoltà, Arteta è riuscito a difendere lo 0-1 dell’andata nel quarto di finale con lo Sporting, impattando 0-0 a Londra e staccando il pass per la seconda semifinale consecutiva (se la vedrà con l’Atletico Madrid, che a sua volta ha eliminato il Barcellona).

I bookie ora credono nella “remuntada”

Ovviamente di questo calo veritiginoso si sono accorti anche i bookmaker, che ora danno l’impressione di credere nella “remuntada” del Manchester City, peraltro già avvenuta un paio di stagioni fa, più o meno con le stesse modalità.

E il City? Haaland e compagni hanno messo il turbo dopo l’eliminazione dalla Champions League negli ottavi con il Real Madrid. Pep Guardiola ha messo pressione al suo vecchio collaboratore Arteta battendolo nella finale di League Cup (0-2) a Wembley. Sull’onda di quel successo i suoi hanno travolto 4-0 il Liverpool in FA Cup e nell’ultima giornata di Premier si sono scatenati a Stamford Bridge, rifilando un tris al Chelsea (0-3). Tre vittorie di fila sintomatiche di un eccellente stato di forma: ciò giustifica la fiducia degli allibratori nei confronti della corazzata allenata dal tecnico catalano, nettamente favorita nelle quote.

Guardiola per fare male alla difesa dell’Arsenal, la meno battuta del torneo, si affiderà alla “frecce” Doku e Semenyo, mentre toccherà a Cherki dalla trequarti innescare Haaland. Problemi in difesa: oltre a Stones e Ruben Dias è in forte dubbio anche O’Reilly. Gli indisponibili però potrebbero essere più numerosi nell’Arsenal. Arteta, infatti, non sa ancora se riuscirà a schierare Timber, Odegaard, Saka, Calafiori e Madueke, tutti non nelle migliori condizioni.

Come vedere Manchester City-Arsenal in diretta tv e in streaming

La sfida Manchester City-Arsenal è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La combo “1X+Under 3.5” è quotata a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.81 su Sportbet.

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Il pronostico

Il big match dell’Etihad non è solo una partita. È il momento della verità per la Premier League. Da una parte il Manchester City, che ad aprile di solito viaggia a ritmi impressionanti (79,5% di vittorie sotto Guardiola). Dall’altra un Arsenal che sta vedendo i propri sogni sgretolarsi sotto i colpi della pressione e degli infortuni. I 6 punti di vantaggio dei Gunners rappresentano un tesoro fragile, considerando che il City ha una gara in meno e l’inerzia psicologica totalmente a favore.

A nostro parere la giocata sull’Under 2.5 resta quella più intelligente. I dati parlano chiaro: l’Arsenal di Arteta nelle grandi sfide si trasforma in una squadra estremamente conservativa (vedi lo 0-0 recente con lo Sporting o i pareggi con Liverpool e Chelsea). Nonostante il Man City sia una macchina da gol in casa, la difesa londinese rimane la meno battuta del torneo e Arteta cercherà di “addormentare” Haaland e compagni per uscire indenne dall’Etihad. Da valutare anche la combo 1X+Under 3.5: Guardiola è nettamente favorito dalla forma fisica e mentale, ma l’Arsenal ha pareggiato le ultime tre gare all’Etihad e venderà carissima la pelle. Difficile vedere una goleada, più probabile un match teso deciso da un episodio.

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Le probabili formazioni di Manchester City-Arsenal

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guéhi, O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland.

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Martinelli; Gyokeres.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1