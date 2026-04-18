Pronostico Nottingham Forest-Burnley: chiudono la settimana perfetta

Nottingham-Burnley è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico
Prima la semifinale di Europa League eliminando il Porto, poi tre punti contro un Burnley ormai retrocesso per mettere una grossa pietra sulla salvezza. Ecco, la settimana del Nottingham è clamorosa e si potrebbe chiudere nel migliore dei modi dopo la sfida in programma domenica pomeriggio.
Sì, perché sulla carta entrambe dovrebbero lottare ancora per prendersi la permanenza nel massimo campionato inglese, ma a dire il vero solamente i padroni di casa hanno reali possibilità. Gli ospiti, infatti, sono penultimi con dodici punti di distacco rispetto alla zona che permetterebbe di restare in Premier. Evidente non ci siano più possibilità e per timbrare la retrocessione manca solo ed esclusivamente una cosa, l’aritmetica. Che arriverà, è solo questione di tempo.
Il Nottingham vive un momento ottimo, come detto. Il passaggio del turno contro la truppa di Farioli – che guida il campionato portoghese – ha ridato gioia e soprattutto consapevolezza nei propri mezzi. Sì, magari la fatica si farà sentire, ma alla fine i tre punti arriveranno.
Come vedere Nottingham-Burnley in diretta tv e in streaming
La sfida Nottingham-Burnley è in programma domenica alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
La vittoria del Nottingham è quotata 1.48 su Lottomatica e GoldBet. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.85 su Lottomatica.
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Il pronostico
Magari con fatica, magari senza brillare per via degli impegni, ma alla fine di questi 90′ il Nottingham dovrebbe riuscire a prendersi tre punti pesantissimi per la propria salvezza. Il Burnley non ha nulla più da chiedere.
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Le probabili formazioni di Nottingham-Burnley
NOTTINGHAM (4-2-3-1): Sels; Aina, Murillo, Milenkovic, Williams; Sangare, Anderson; Hutchinson, Gibbs-White, Ndoye; Jesus.
BURNLEY (4-2-3-1): Dubravka; Hartman, Humphreys, Esteve, Walker; Ugochukwu, Ward-Prowse, Edwards; Anthony, Foster; Flemming.
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