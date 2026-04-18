Pronostico Aston Villa-Sunderland: la vittoria per blindare la Champions

Aston Villa-Sunderland è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Due squadre che sono andate oltre, probabilmente, le migliori aspettative. Perché l’Aston Villa, oltre ad essere in semifinale di Europa League – una competizione che Emery conosce bene – è anche dentro la zona Champions League per il prossimo anno e siccome dalla Premier ne andranno cinque diciamo che il più è fatto. Mancano solamente alcuni punti per festeggiare. E potrebbero arrivare già domenica.

Il Sunderland, dal proprio canto, da neopromossa, ha disputato una stagione straordinaria. Addirittura, Xhaka e compagni, sarebbero a due soli punti dal sesto posto quindi dentro un piazzamento per le coppe. Ma ci sono diverse squadre in mezzo, con un punto in più oppure con una differenza reti migliori, che costringono a guardare sì con interesse, ma senza nessuna illusione, a quello che potrebbe succedere. Ora, è vero che i Villans hanno giocato in mezzo alla settimana e quindi un poco di energie le hanno sprecate, ma Emery ha mandato in campo qualche uomo fresco e inoltre aveva chiuso i giochi a Bologna. Quindi quella di giovedì sera, e ci perdoneranno i tifosi emiliani, è stata quasi un’amichevole, perché poi sono arrivati ulteriori gol nei primi minuti.

Questo per dire che sotto l’aspetto sia fisico che mentale l’Aston Villa non pagherà dazio. Ed è pure per questo motivo che ci aspettiamo una vittoria interna.

Come vedere Aston Villa-Sunderland in diretta tv e in streaming

La sfida Aston Villa-Sunderland è in programma domenica alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria dell’Aston Villa è quotata 1.73 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.80 su Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Padroni di casa vincenti, per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima. Una sfida che permetterà alla truppa di Emery di chiudere forse in maniera definitiva i giochi per un posto nella prossima Champions League. Match da over, pure. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Aston Villa-Sunderland ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins.

SUNDERLAND (4-2-3-1): Roefs; Mukiele, O’Nien, Alderete, Mandava; Xhaka, Sadiki; Rigg, Diarra, Le Fee; Brobbey. POSSIBILE RISULTATO: 2-1