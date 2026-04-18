Pronostico Bayern Monaco-Stoccarda: è l’ora del titolo

Bayern Monaco-Stoccarda è una partita valida per la trentesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nel momento in cui andiamo online non sappiamo se il Bayern Monaco, già prima di giocare, potrebbe essere campione. Perché nel caso il Borussia Dortmund non dovesse vincere sul campo dell’Hoffenheim, allora la festa scatterebbe. Anzi, il Borussia deve perdere.

Ma nella peggiore delle ipotesi, dopo aver conquistato la semifinale di Champions League eliminando il Real Madrid, per la squadra di Kompany la festa arriverà nel pomeriggio di domenica dopo aver battuto lo Stoccarda. Questa è l’occasione migliore per i padroni di casa per diversi motivi: il primo è che la prossima settimana non ci sarà un impegno europeo, quindi la festa potrebbe continuare senza problemi per diversi giorni; secondo: il fatto di vincere poi potrebbe realmente regalare la possibilità di preparare il doppio impegno contro il PSG; terzo: festeggiare la Bundesliga davanti ai propri tifosi è sempre qualcosa di magico perché poi, al massimo, il titolo si festeggerà nel prossimo weekend, quindi in trasferta. Tutto questo, anche se lo Stoccarda c’è da dirlo avrebbe bisogno di un risultato positivo per rimanere nelle prime quattro, ci porta a dire una cosa. Che non vi diciamo subito, ma vi rimandiamo sotto, nel nostro pronostico.

Come vedere Bayern Monaco-Stoccarda in diretta tv e streaming

La sfida Bayern Monaco-Stoccarda è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Siccome lo Stoccarda almeno un gol lo dovrebbe segnare nel pomeriggio in Baviera, oltre la vittoria del Bayern pensiamo ad una gara da almeno tre reti complessive. E festa annessa.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Stoccarda

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Diaz; Kane.

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Assignon, Jeltsch, Chabot, Hendriks; Karazor, Stiller; Leweling, Nartey, Fuhrich; Demirovic.

POSSIBILE RISULTATO: 4-1