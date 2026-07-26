Pronostico Rosenborg-Fredrikstad: terza di fila in campionato

Rosenborg-Fredrikstad è una partita valida per la quindicesima giornata del campionato norvegese: formazioni e pronostico

Sono divise da un solo punto in classifica queste due squadre. E il Rosenborg, sicuramente, non è nemmeno tanto abituato a occupare delle posizioni molto distanti da quelle che hanno caratterizzato il recente passato. Ma almeno, nel corso delle ultime settimane, qualche segnale c’è stato. Adesso però deve arrivare la continuità.

Sono due le vittorie di fila piazzate dai padroni di casa che comunque sono decimi a tre punti dalla zona retrocessione. Gli ospiti invece quella zona rossa la vedono ancora più da vicino. E la vedranno quasi sicuramente maggiormente da vicino e quindi con molta più paura dopo questa partita. Sì, ci sono pochi dubbi sul fatto che questo match sia indirizzato totalmente verso i padroni di casa che possono anche sognare di riavvicinarsi alla parte sinistra della graduatoria.

Come vedere Rosenborg-Fredrikstad in diretta tv e in streaming

Rosenborg-Fredrikstad è in programma lunedì alle 19:00. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria del Rosenborg è quotata 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Sportbet.

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Il pronostico

La vittoria dei padroni di casa non ce la sentiamo di metterla in discussione in nessun modo. Il match, tra le altre cose, dovrebbe anche regalare almeno una rete per squadra e di conseguenza finirà anche over.

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Le probabili formazioni di Rosenborg-Fredrikstad

ROSENBORG (4-1-4-1): Walhstedt; Svensson, Ceide, Nemcik, Pereira; Selnaes; Duris, Bomholt, Fossum, Ceide; Chiakha.

FREDRIKSTAD (3-4-3): Borsheim; Rafn, Holme, Fredriksen; Eid, Nilsson, Owusu, Ghebreyouh; Faraas, Skogvold, Lagzhaouli.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1