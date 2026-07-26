Pronostico Rosenborg-Fredrikstad: terza di fila in campionato

Rosenborg-Fredrikstad è una partita valida per la quindicesima giornata del campionato norvegese: formazioni e pronostico
Sono divise da un solo punto in classifica queste due squadre. E il Rosenborg, sicuramente, non è nemmeno tanto abituato a occupare delle posizioni molto distanti da quelle che hanno caratterizzato il recente passato. Ma almeno, nel corso delle ultime settimane, qualche segnale c’è stato. Adesso però deve arrivare la continuità.
Sono due le vittorie di fila piazzate dai padroni di casa che comunque sono decimi a tre punti dalla zona retrocessione. Gli ospiti invece quella zona rossa la vedono ancora più da vicino. E la vedranno quasi sicuramente maggiormente da vicino e quindi con molta più paura dopo questa partita. Sì, ci sono pochi dubbi sul fatto che questo match sia indirizzato totalmente verso i padroni di casa che possono anche sognare di riavvicinarsi alla parte sinistra della graduatoria.
Come vedere Rosenborg-Fredrikstad in diretta tv e in streaming
Rosenborg-Fredrikstad è in programma lunedì alle 19:00. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Rosenborg è quotata 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Sportbet.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
La vittoria dei padroni di casa non ce la sentiamo di metterla in discussione in nessun modo. Il match, tra le altre cose, dovrebbe anche regalare almeno una rete per squadra e di conseguenza finirà anche over.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questo di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le probabili formazioni di Rosenborg-Fredrikstad
ROSENBORG (4-1-4-1): Walhstedt; Svensson, Ceide, Nemcik, Pereira; Selnaes; Duris, Bomholt, Fossum, Ceide; Chiakha.
FREDRIKSTAD (3-4-3): Borsheim; Rafn, Holme, Fredriksen; Eid, Nilsson, Owusu, Ghebreyouh; Faraas, Skogvold, Lagzhaouli.
POSSIBILE RISULTATO: 3-1
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus