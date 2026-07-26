Home » CALCIO » Pronostico Rosenborg-Fredrikstad: terza di fila in campionato

Pronostico Rosenborg-Fredrikstad: terza di fila in campionato

di

Rosenborg-Fredrikstad è una partita valida per la quindicesima giornata del campionato norvegese: formazioni e pronostico 

Sono divise da un solo punto in classifica queste due squadre. E il Rosenborg, sicuramente, non è nemmeno tanto abituato a occupare delle posizioni molto distanti da quelle che hanno caratterizzato il recente passato. Ma almeno, nel corso delle ultime settimane, qualche segnale c’è stato. Adesso però deve arrivare la continuità.

Pronostico Rosenborg-Fredrikstad
Pronostico Rosenborg-Fredrikstad: terza di fila in campionato (Profilo Instagram Rosenborg) – Ilveggente.it

Sono due le vittorie di fila piazzate dai padroni di casa che comunque sono decimi a tre punti dalla zona retrocessione. Gli ospiti invece quella zona rossa la vedono ancora più da vicino. E la vedranno quasi sicuramente maggiormente da vicino e quindi con molta più paura dopo questa partita. Sì, ci sono pochi dubbi sul fatto che questo match sia indirizzato totalmente verso i padroni di casa che possono anche sognare di riavvicinarsi alla parte sinistra della graduatoria.

Come vedere Rosenborg-Fredrikstad in diretta tv e in streaming

Rosenborg-Fredrikstad è in programma lunedì alle 19:00. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Rosenborg è quotata 1.65 su GoldbetLottomatica e a 1.65 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.75 su GoldbetLottomatica e a 1.80 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

La vittoria dei padroni di casa non ce la sentiamo di metterla in discussione in nessun modo. Il match, tra le altre cose, dovrebbe anche regalare almeno una rete per squadra e di conseguenza finirà anche over.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questo di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Rosenborg-Fredrikstad

ROSENBORG (4-1-4-1): Walhstedt; Svensson, Ceide, Nemcik, Pereira; Selnaes; Duris, Bomholt, Fossum, Ceide; Chiakha.
FREDRIKSTAD (3-4-3): Borsheim; Rafn, Holme, Fredriksen; Eid, Nilsson, Owusu, Ghebreyouh; Faraas, Skogvold, Lagzhaouli.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Stulic

Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

Athekame

Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

Mancini e Gasperini

Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni