Pronostico Remo-Vitoria: non è la partita del rilancio

Remo-Vitoria è valida per la ventesima giornata del Brasileirao e si gioca lunedì: tv, probabili formazioni, pronostico.
Una è penultima in classifica, quella che gioca in casa; l’altra è undicesima, dentro le zone extra-continentali – i preliminare di una delle coppe che si giocano in Brasile – e viene anche da quattro risultati utili di fila. Evidente che il Vitoria sogna di poter lasciare aperta la propria striscia contro una formazione che non riesce a trovare in nessun modo quella continuità della quale avrebbe bisogno.
Ovvio che per questi motivi ci pare favorito il Vitoria. Anzi, il mi pare lo eliminiamo proprio in questo momento. Gli ospiti, vogliosi di rimanere nelle zone della classifica che davvero contano, sperano di uscire fuori con un risultato positivo. Che potrebbe anche essere il pareggio oggettivamente. Sarebbe, tra le altre cose, anche il terzo utile di fila in trasferta dopo Fortaleza e Botafogo. Insomma, c’è anche un certo trend positivo che nessuno vuole fermare.
Per il Remo non è l’ultima possibilità per pensare alla salvezza. Ci sta, è lì, pronto a sfruttare le occasioni. Ma la permanenza nel massimo campionato brasiliano rimane comunque complicata. Servirebbe una bella botta di energia e di fiducia che solamente una vittoria potrebbe portare. Ma non ci pare possa essere questa la sfida adatta.
Come vedere Remo-Vitoria in diretta tv e in streaming
La sfida valida per la ventesima giornata del Brasileirao Remo-Vitoria, in programma lunedì alle 00:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
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Comparazione quote
La vittoria del Vitoria è quotata 3.35 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.80 su Goldbet e Lottomatica.
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Il pronostico
La doppia esterna ha un valore altissimo e crediamo si possa serenamente sfruttare. Il Vitoria potrebbe prendersi anche i tre punti ma ci andremmo cauti. La gara, però, regalerà almeno una rete per squadra e su questo non ci sono dubbi.
Le probabili formazioni di Remo-Vitoria
REMO (4-2-3-1): Rangel; Marcelinho, Ze Ivaldo, Matheus, Mayk; Ze Welison, Patrick; Yago, Ze Ricardo, Jaja; Alef Manga.
VITORIA (4-3-3): Lucas Arcanjo; Jamerson, Caca, Luan, Ramon; Baralhas, Goncalves, Ze Vitor; Erick, Rene, Matheuzinho.
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