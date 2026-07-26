Pronostico Malmo-Elfsborg: l’ultima volta nel 2014

Malmo-Elfsborg è una partita valida per la quattordicesima giornata del campionato svedese: formazioni e pronostico

Due punti in classifica in più per il Malmo e soprattutto una partita in meno per i padroni di casa. Quindi il distacco potrebbe anche diventare abissale se arrivasse una vittoria nella gara di domenica e se ci aggiungiamo anche l’altra nel recupero che gli ospitanti dovranno affrontare. Solo numeri, che dimostrano comunque una qualità superiore.

E poi c’è anche un altro dato: l’Elfsborg, l’ultima volta, ha vinto su questo campo nel 2012. Quindi un sacco di tempo fa. Inoltre, negli ultimi quattro scontri diretti che si sono giocati su questo campo, il Malmo ha vinto altrettante volte. Anche in questo caso parliamo solamente di numeri, ma confermano il fatto che ci sia una squadra favorita e una che parte molto indietro.

Inoltre, a incidere ulteriormente, c’è anche il momento negativo della formazione ospite che si presenta a questa sfida “forte” di tre sconfitte consecutive. E no, non è il massimo per pensare di uscirne fuori su un campo complicato che è quasi un tabù. Una serie quindi di indicazioni che non possono non aiutarci nel nostro pronostico che, lo avrete capito anche voi, verso quale squadra pende.

Come vedere Malmo-Elfsborg in diretta tv e in streaming

Malmo-Elfsborg è in programma domenica alle 16:30. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria del Malmo è quotata 1.88 su Goldbet e Lottomatica e a 1.88 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Sportbet.

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Il pronostico

Ennesima vittoria in casa – la quinta di fila in questo scontro diretto – per il Malmo contro l’Elfsborg. Una sfida indirizzata con una quota altissima per quello che crediamo noi. Assolutamente da prendere e da sfruttare in tutti i modi.

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Le probabili formazioni di Malmo-Elfsborg

MALMO (4-2-3-1): Olsen; Stryger, Djuric, Palsson, John; Rosengren; Haksabanovic, Busuladzic, Skogmar, Sjostrand; Botheim.

ELFSBORG (4-2-3-1): Petterson; Wikstrom, Holmen, Isherwood, Hult; Magnusson, Olsson; Kamara, Beck, Sigurpalsson; Ihler.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1