Van Assche-Gaston, a Estoril derby francese con vista sulla finale (e su Darderi?)

Luca Van Assche e Hugo Gaston si sfiderannno nella semifinale dell’Atp 250 di Estoril: analisi del match, precedenti e pronostico.

Una delle due semifinali dell’Atp 250 di Estoril parla francese. Da una parte ci sarà Luca Van Assche, autore della sorpresa più grande del torneo dopo aver eliminato il numero uno del seeding Andrey Rublev ai quarti di finale; dall’altra Hugo Gaston, che ha sfruttato al meglio il proprio percorso conquistando con merito un posto tra i migliori quattro. Chi riuscirà a imporsi si giocherà il titolo contro il vincente della sfida tra Alexander Blockx e Luciano Darderi, con l’azzurro che parte favorito nell’altra semifinale.

Van Assche arriva all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo. Nei quarti, come accennato, ha rimontato Rublev, imponendosi in tre set dopo aver perso il primo e confermando di attraversare uno dei momenti migliori della stagione. Gaston, invece, ha raggiunto la semifinale regolando con autorità Tiago Torres, interrompendo il sogno del giovane portoghese davanti al pubblico di casa.

I precedenti sorridono a Van Assche. I due francesi si sono affrontati una sola volta nel circuito Atp e il successo è andato, appunto, al più giovane dei due, che lo scorso marzo, sulla terra battuta di Marrakech, si impose in due set molto combattuti. Un risultato che, pur non rappresentando una garanzia, offre un’indicazione in vista di questa nuova sfida. Tanto più che è stato disputato sulla stessa superficie.

Van Assche-Gaston: il pronostico

Questo appassionante derby francese si preannuncia equilibrato, ma Van Assche sembra arrivare alla semifinale con qualcosa in più. L’impresa contro Rublev gli ha dato un sacco di fiducia e, nel corso della settimana, ha mostrato una solidità che gli ha consentito di superare avversari di alto livello. Gaston possiede talento e fantasia per rendere la partita più lunga e movimentata, ma finora Van Assche è apparso più continuo nella gestione dei momenti decisivi. L’eventuale finale contro – speriamo! – Luciano Darderi resta naturalmente tutta da conquistare, ma se l’azzurro dovesse rispettare il pronostico nell’altra semifinale, il giovane francese avrebbe l’occasione di sfidarlo per il titolo. Prima, però, dovrà confermare quanto di buono fatto vedere fin qui in un derby che si preannuncia combattuto.