Ad Amburgo e Praga è caccia alla finale: i pronostici dei match

Tempo di semifinali all’Hamburg Open e al Livesport Prague Open: ecco analisi e pronostici delle gare in programma sabato 25 luglio.

In palio non ci sono solo punti e prestigio. Sul piatto stavolta ci sono i pass per le finalissime, ragion per cui l’asticella si è alzata sensibilmente. Tra favorite chiamate a confermare i favori del pronostico e outsider decise a sorprendere, il programma di questo sabato 25 luglio offre spunti di grande interesse sia sul mattone tritato tedesco che sul cemento ceco.

Tra le sfide più stuzzicanti ad Amburgo c’è quella tra Elina Avanesyan e Anna Bondar. L’ungherese sta attraversando un ottimo momento di forma, confermato dalla netta e solida vittoria ai quarti contro Alina Charaeva. Avanesyan arriva al penultimo atto riposata grazie al forfait di Oliynykova, ma sulla terra battuta la tenuta della Bondar offre maggiori garanzie e continuità negli scambi lunghi: è a lei che sorride il pronostico.

Merita grande attenzione, sempre in terra tedesca, il match tra Mayar Sherif e Tamara Korpatsch. L’egiziana sta vivendo un’estate straordinaria, come dimostra la faticosa ma prestigiosa vittoria in tre set centrata ai danni di Paula Badosa in occasione della finale dello Iasi Open. Di fronte troverà la padrona di casa Korpatsch, sorretta dal pubblico di Amburgo e reduce dall’importante successo contro Kalinina. Sherif, tuttavia, parte favorita per centrare un’altra finale della sua stagione sul rosso.

Amburgo e Praga, le favorite dei match di oggi

Spostandoci sul cemento del Livesport Prague Open, la prima semifinale da cerchiare in rosso mette di fronte la giovane beniamina di casa Tereza Valentova e Daria Snihur. Valentova sta impressionando per maturità, trascinata dall’incredibile vittoria in tre set ai quarti contro Marie Bouzkova. Snigur è giocatrice ostica e dal tennis lineare, ma l’entusiasmo della ceca e il supporto del pubblico casalingo pendono decisamente a favore di Valentova.

Chiude il programma a Praga il match che vede opposte la giovane promessa austriaca Lilli Tagger e Barbora Krejcikova. La Tagger è la rivelazione del torneo, ma ora l’asticella si alza notevolmente; Krejcikova, tuttavia, dispone di un bagaglio tecnico e di un’esperienza a questi livelli incomparabili, fattori che la rendono la netta favorita per la conquista del posto in finale.

Bondar in Avanesyan-Bondar

Sherif in Sherif-Korpatsch

Valentova in Valentova-Snigur

Krejcikova in Tagger-Krejcikova