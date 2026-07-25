Pronostico GAIS-Halmstad: le fatiche europee non incidono

GAIS-Halmstad è un match valido per la quattordicesima giornata dell’Allsvenskan e si gioca domenica alle 16:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’imminente impegno europeo probabilmente ha distratto il GAIS, che una settimana fa ha visto interrompersi una striscia positiva di tre partite (cinque se consideriamo anche le amichevoli giocate nella sosta per il Mondiale).

Il club di Goteborg, al momento all’ottavo posto in classifica, si è arreso 2-0 all’AIK in quel di Solna, incassando la quinta sconfitta stagionale. Un KO che però è stato immediatamente archiviato grazie al successo per 1-0 nell’andata del secondo turno di qualificazione alla prossima Conference League contro i danesi del Nordsjaelland, trafitti in settimana da una rete di de Brienne a fine primo tempo.

Che sia Europa oppure Allsvenskan, il Gamla Ullevi si sta confermando un vero e proprio fortino. In campionato il GAIS vanta il terzo miglior record casalingo, con 4 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta (dietro soltanto alle prime due della classe, Sirius e Hammarby).

Se riusciranno a smaltire in fretta le fatiche europee, i neroverdi di Fredrik Holmberg nel weekend regaleranno un’altra gioia ai propri tifosi nella sfida con il fanalino di coda Halmstad, sempre più nel baratro dopo le tre sconfitte consecutive rimediate da quando si è ripreso a giocare. La sosta non ha aiutato i neroblu, la cui difesa continua a fare acqua: tra VSK, Djurgarden e Hacken hanno incassato 8 gol complessivi. L’Halmstad oltretutto ha perso cinque delle sei partite in trasferta disputate in questa stagione, comprese le ultime quattro, segnando quattro gol e subendone quindici.

Come vedere GAIS-Halmstad in diretta tv e streaming

La sfida GAIS-Halmstad, in programma domenica alle 16:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

La differenza di rendimento e di stato di forma tra le due compagini è marcata. Il GAIS ha trasformato il Gamla Ullevi in un bunker inespugnabile, capace di concedere pochissimo agli attacchi avversari e di esaltarsi davanti al proprio pubblico. L’Halmstad sta vivendo una crisi di identità, martoriato da clamorose amnesie difensive che si accentuano drammaticamente lontano da casa. Sebbene gli impegni europei infrasettimanali e l’assenza di pedine come Lundgren e Holmen possano spingere il GAIS a un minimo di gestione, la fragilità degli ospiti rende la vittoria casalinga l’esito di gran lunga più probabile. Stuzzica la combo vittoria interna unita a un minimo di due reti complessive per sfruttare le pesanti carenze difensive del fanalino di coda svedese.

Le probabili formazioni di GAIS-Halmstad

GAIS (4-3-3): Krasniqi; Wangberg, Frej, Agren, De Brienne; Milovanovic, Fagerjord, Sletsjoe; Thorkelsson, Salter, Niklasson.

HALMSTAD (4-4-2): Ronning; Boman, Gregor, Wallentin, Kaib; Kapsimalis, Allansson, Ascone, Carneil; Arvidsson, Faraj.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0