Pronostico Gremio-Fluminense: settima volta di fila

Gremio-Fluminense è valida per la ventesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica: tv, probabili formazioni, pronostico.

Negli ultimi tre incroci, il Fluminense contro il Gremio, ha sempre vinto. E andando più indietro, quindi calcolando gli ultimi sei scontri diretti, i padroni di casa di domenica sera non sono mai riusciti a prendersi l’intero malloppo oppure a superare il turno, visto che in mezzo ci sono state anche gare di coppa.

Se a questi dati ci aggiungiamo pure il fatto della classifica attuale – Fluminense quarto e Gremio sedicesimo – il quadro possiamo considerarlo completo. Anche perché il Gremio, in tutto questo, vive uno dei momenti peggiori di forma certificato dai risultati inanellati nel corso delle ultime uscite. Una sconfitta in campionato e una in Coppa Sudamericana e, le uniche gioie nel corso degli ultimi mesi sono arrivate solamente nelle amichevoli. Evidente che qualcosa non quadri. E il Fluminense, forte di tutto quello che vi abbiamo detto, è pronto sicuramente a prendersi il settimo risultato utile di fila contro questa squadra. E, a dire il vero, secondo il nostro pronostico, anche il bottino pieno.

Come vedere Gremio-Fluminense in diretta tv e in streaming La sfida valida per la ventesima giornata del Brasileirao Gremio-Fluminense, in programma domenica alle 23:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Fluminense è quotata 2.60 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.73 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Crediamo che il Fluminense si possa prendere la quarta vittoria di fila contro questa squadra. Il quarto posto è da difendere e tre punti potrebbero anche aiutare a guardare con maggiore interesse a quelle che stanno davanti. Continuerà, in poche parole, il momento complicato del Gremio. Le probabili formazioni di Gremio-Fluminense GREMIO (4-3-3): Weverton; Pavon, Gustavo, Walter, Pedro; Nardoni, Villasanti, Gabriel Mec; Tete, Braithwaite, Amuzu.

FLUMINENSE (4-2-3-1): Fabio; Guga, Jemmes, Freytes, Rene; Hercules, Martinelli; Savarino, Acosta, Serna; Hulk. POSSIBILE RISULTATO: 1-2