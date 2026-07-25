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Pronostico Gremio-Fluminense: settima volta di fila

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Gremio-Fluminense è valida per la ventesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica: tv, probabili formazioni, pronostico.

Negli ultimi tre incroci, il Fluminense contro il Gremio, ha sempre vinto. E andando più indietro, quindi calcolando gli ultimi sei scontri diretti, i padroni di casa di domenica sera non sono mai riusciti a prendersi l’intero malloppo oppure a superare il turno, visto che in mezzo ci sono state anche gare di coppa.

Pronostico Gremio-Fluminense
Pronostico Gremio-Fluminense: settima volta di fila (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Se a questi dati ci aggiungiamo pure il fatto della classifica attuale – Fluminense quarto e Gremio sedicesimo – il quadro possiamo considerarlo completo. Anche perché il Gremio, in tutto questo, vive uno dei momenti peggiori di forma certificato dai risultati inanellati nel corso delle ultime uscite. Una sconfitta in campionato e una in Coppa Sudamericana e, le uniche gioie nel corso degli ultimi mesi sono arrivate solamente nelle amichevoli. Evidente che qualcosa non quadri. E il Fluminense, forte di tutto quello che vi abbiamo detto, è pronto sicuramente a prendersi il settimo risultato utile di fila contro questa squadra. E, a dire il vero, secondo il nostro pronostico, anche il bottino pieno.

Come vedere Gremio-Fluminense in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la ventesima giornata del Brasileirao Gremio-Fluminense, in programma domenica alle 23:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Il pronostico

Crediamo che il Fluminense si possa prendere la quarta vittoria di fila contro questa squadra. Il quarto posto è da difendere e tre punti potrebbero anche aiutare a guardare con maggiore interesse a quelle che stanno davanti. Continuerà, in poche parole, il momento complicato del Gremio.

Le probabili formazioni di Gremio-Fluminense

GREMIO (4-3-3): Weverton; Pavon, Gustavo, Walter, Pedro; Nardoni, Villasanti, Gabriel Mec; Tete, Braithwaite, Amuzu. 
FLUMINENSE (4-2-3-1): Fabio; Guga, Jemmes, Freytes, Rene; Hercules, Martinelli; Savarino, Acosta, Serna; Hulk.

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