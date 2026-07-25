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Pronostico Flamengo-San Paolo: l’obiettivo è accorciare

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Flamengo-San Paolo è valida per la ventesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica: tv, probabili formazioni, pronostico.

Sono sette i punti di distanza che il Flamengo, secondo in classifica, ha in questo momento rispetto al Palmeiras che guida il campionato. Chiaro l’intento dei rossoneri: accorciare le distanze, anche perché hanno giocato una partita in meno fino al momento.

Pronostico Flamengo-San Paolo
Pronostico Flamengo-San Paolo: l’obiettivo è accorciare (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Quindi si può pensare anche di essere a soli quattro punti. Una motivazione in più per riuscire ad avere la meglio contro un San Paolo che ad oggi sarebbe fuori da tutte le competizioni extra nazionali. Un dodicesimo posto in classifica assai triste, frutto di un inizio di stagione molto al di sotto di quelle che potevano essere le aspettative. Le due sconfitte di fila arrivate nel corso delle ultime due uscite (clamorosa quella di inizio giugno contro il Remo) rimandano indietro delle sensazioni di certo non positive. E il Flamengo, in tutto questo, ne approfitterà.

Certo, i rossoneri oggettivamente non hanno nessun bisogno di sperare nelle “disgrazie” altrui per riuscire ad avere la meglio. Parliamo infatti di quella che sulla carta probabilmente è la formazione più forte di tutto il campionato. 

Come vedere Flamengo-San Paolo in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la ventesima giornata del Brasileirao Flamengo-San Paolo, in programma domenica alle 23:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Il pronostico

Non ci possono essere dubbi su questa partita. Il Flamengo la vincerà senza particolari problemi e si prenderà tre punti che si potrebbero rivelare decisivi per il proprio campionato. Un match sereno per i rossoneri. In una gara da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Flamengo-San Paolo

FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Emerson Royal, Vitao, Leo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho; Lorran, Samuel Lino, Bruno Henrique; Pedro. 
SAN PAOLO (4-2-3-1): Rafael; Lucas Ramon, Robert, Luis Osorio, Wendell; Danielzhinho, Pablo Maia; Artur, Luciano, Ferreira; Jonathan Calleri.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0
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