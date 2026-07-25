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Pronostico RB Bragantino-Coritiba: arriva il nono di fila

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Bragantino-Coritiba è valida per la ventesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica: tv, probabili formazioni, pronostico.

Vive un momento di forma assai importante il Bragantino, capace di piazzare otto risultati utili di fila in tutte le competizioni. Una squadra che è quinto in classifica ma che vede da vicino anche il quarto posto, quello che permetterebbe il prossimo anno di andare a giocare in Libertadores.

Pronostico Bragantino-Coritiba
Pronostico Bragantino-Coritiba: arriva il nono di fila (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Negli ultimi anni questo club è in forte crescita, spinto ovviamente dallo sponsor principale, quella Red Bull che investe tantissimo. Il Coritiba, invece, nonostante occupi la decima posizione in classifica, è distante solamente quattro punti. Ma ci sono come potete immaginare diversi club in mezzo. Complicato riuscire a rientrare tra le prima quattro.

Detto questo i padroni di casa tra le mura amiche nelle quattro partite giocate dal 17 maggio a questa parte hanno sempre vinto. Anche senza difficoltà, c’è da dirlo. In tre occasioni i gol di margine sono stati due, e solamente una volta, contro l’Atletico Paranaense, l’affermazione è arrivata con un solo gol di scarto. Ora, come arriverà questa vittoria non lo sappiamo. Ma sappiamo comunque che arriverà.

Come vedere Bragantino-Coritiba in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la ventesima giornata del Brasileirao Bragantino-Coritiba, in programma domenica alle 23:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Comparazione quote

La vittoria del Bragantino è quotata 1.58 su GoldbetLottomatica e SportBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.98 su GoldbetLottomatica.

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Il pronostico

Ennesimo risultato utile di fila in casa per il Bragantino, che sogna il quarto posto. Il Coritiba ci proverà – magari potrebbe trovare pure una rete nel corso del match – ma tornerà a casa senza punti.

Le probabili formazioni di Bragantino-Coritiba

BRAGANTINO (4-3-3): Thiago Volpi; Pedro Henrique, Vinicius, Gustavo, Caue Nascimento; Eric Ramires, Lucas Barbosa, Rodriguinho; Herrera, Eduardo Sasha, Fernando Santos. 
CORITIBA (4-2-3-1): Rangel; Tinga, Thiago Coser, Jacy, Bruno Melo; Thiago Santos, Vini Paulista; Lavega, Josue, Breno Lopes; Pedro Rocha.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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