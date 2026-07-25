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Pronostico Cruzeiro-Botafogo: il tabù resiste da dieci anni

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Cruzeiro-Botafogo è valida per la ventesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica: tv, probabili formazioni, pronostico.

Nonostante nell’ultimo incrocio il Botafogo sia riuscito praticamente a dare una lezione al Cruzeiro, per gli ospiti esiste un tabù che ormai rimane in piedi da dieci anni. E che rimarrà così anche dopo la sfida in programma domenica sera.

Pronostico Cruzeiro-Botafogo
Pronostico Cruzeiro-Botafogo: il tabù resiste da dieci anni (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il Cruzeiro, infatti, non perde tra le mura amiche dal 2016 contro questa squadra. Nel mezzo ci sono stati tantissimi pareggi – anche diversi zero a zero – e qualche vittoria dei biancoblu che, a differenza della passata annata quando hanno tenuto la testa della classifica per molte settimane, in questa stagione ancora non hanno trovato la marcia giusta.

Qualche segnale è comunque arrivato nel corso delle ultime uscite. E, se poi andiamo a guardare il cammino interno di Kaio Jorge e compagni non possiamo non sottolineare una cosa: sono quattro le vittorie nelle ultime cinque alle quali si aggiunge un pareggio. Diciamo che sì, il cambio di marcia c’è stato ma adesso è arrivato sicuramente il momento più complicato, riuscire in un certo senso a rimanere così. Detto questo, è evidente pensiamo ci possa essere una favorita, e sotto vi diciamo chi secondo noi si potrebbe prendere i tre punti. Anche se l’avrete capito già.

Come vedere Cruzeiro-Botafogo in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la ventesima giornata del Brasileirao Cruzeiro-Botafogo, in programma domenica alle 21, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Comparazione quote

La vittoria del Cruzeiro è quotata 1.75 su GoldbetLottomatica e SportBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.77 su GoldbetLottomatica.

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Il pronostico

Parte favorito il Cruzeiro per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima. Tre punti fondamentali per il cammino dei padroni di casa. E la quota è anche abbastanza alta, secondo noi. Da sfruttare assolutamente.

Le probabili formazioni di Cruzeiro-Botafogo

CRUZEIRO (4-2-3-1): Otavio Costa; Fagner, Fabricio Bruno, Jonathan, Rojas; Matheus Henrique, Romero; Bruno Rodrigues, Wanderson, Sinisterra; Kaio Jorge. 
BOTAFOGO (4-4-2): Stellion; Vitinho, Ferraresi, Justino, Marcal; Villalba, Huguinho, Medina, Montoro; Cabral, Toledo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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