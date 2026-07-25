Pronostico Cruzeiro-Botafogo: il tabù resiste da dieci anni

Cruzeiro-Botafogo è valida per la ventesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica: tv, probabili formazioni, pronostico.

Nonostante nell’ultimo incrocio il Botafogo sia riuscito praticamente a dare una lezione al Cruzeiro, per gli ospiti esiste un tabù che ormai rimane in piedi da dieci anni. E che rimarrà così anche dopo la sfida in programma domenica sera.

Il Cruzeiro, infatti, non perde tra le mura amiche dal 2016 contro questa squadra. Nel mezzo ci sono stati tantissimi pareggi – anche diversi zero a zero – e qualche vittoria dei biancoblu che, a differenza della passata annata quando hanno tenuto la testa della classifica per molte settimane, in questa stagione ancora non hanno trovato la marcia giusta.

Qualche segnale è comunque arrivato nel corso delle ultime uscite. E, se poi andiamo a guardare il cammino interno di Kaio Jorge e compagni non possiamo non sottolineare una cosa: sono quattro le vittorie nelle ultime cinque alle quali si aggiunge un pareggio. Diciamo che sì, il cambio di marcia c’è stato ma adesso è arrivato sicuramente il momento più complicato, riuscire in un certo senso a rimanere così. Detto questo, è evidente pensiamo ci possa essere una favorita, e sotto vi diciamo chi secondo noi si potrebbe prendere i tre punti. Anche se l’avrete capito già.

Come vedere Cruzeiro-Botafogo in diretta tv e in streaming La sfida valida per la ventesima giornata del Brasileirao Cruzeiro-Botafogo, in programma domenica alle 21, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Cruzeiro è quotata 1.75 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.77 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Parte favorito il Cruzeiro per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima. Tre punti fondamentali per il cammino dei padroni di casa. E la quota è anche abbastanza alta, secondo noi. Da sfruttare assolutamente. Le probabili formazioni di Cruzeiro-Botafogo CRUZEIRO (4-2-3-1): Otavio Costa; Fagner, Fabricio Bruno, Jonathan, Rojas; Matheus Henrique, Romero; Bruno Rodrigues, Wanderson, Sinisterra; Kaio Jorge.

BOTAFOGO (4-4-2): Stellion; Vitinho, Ferraresi, Justino, Marcal; Villalba, Huguinho, Medina, Montoro; Cabral, Toledo. POSSIBILE RISULTATO: 2-1