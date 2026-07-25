Pronostico Bahia-Corinthians: il clamoroso in una gara da gol

Bahia-Corinthians è valida per la ventesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica: tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Corinthians ha ripreso la corsa nel turno in mezzo alla settimana battendo facilmente il Remo. Mentre il Bahia è andato a pareggiare sul campo dell’Atletico Mineiro. Sono tre i punti di distacco in classifica a favore dei padroni di casa. Regna l’equilibrio.

Viene da tre vittorie di fila in casa il Bahia in tutte le manifestazioni. Sicuramente parliamo di una squadra forte, anche il Corinthians sta alzando il livello delle proprie prestazioni. Parliamo quindi di una sfida che sì ha un reale favorito, ma che potrebbe anche finire in maniera diversa rispetto a quello che in generale è il pronostico.

Non ci stupiremmo, infatti, se gli ospiti riuscissero a piazzare un colpo importante. Anche il pareggio in questo caso andrebbe bene al Corinthians che continuerebbe a mettere risultati utili che servono in questo momento per rimanere agganciati alle zone che più o meno contano della graduatoria. Una sfida, insomma, tutt’altro che semplice per il Bahia. E sotto vi diciamo il nostro pronostico.

Come vedere Bahia-Corinthians in diretta tv e in streaming La sfida valida per la ventesima giornata del Brasileirao Bahia-Corinthians, in programma domenica alle 21, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote Il pareggio è quotato 3.35 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.75 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Intanto ci aspettiamo una sfida da almeno un gol per squadra. E su questo non pensiamo realmente ci possano essere dubbi. Occhio al pareggio: il Corinthians sta bene e vuole continuare a crescere per raggiungere degli obiettivi importanti. Anche la doppia esterna potrebbe essere sfruttata a dovere. Le probabili formazioni di Bahia-Corinthians BAHIA (4-3-3): Ronaldo Strada; Gomez, David Duarte, Ramos, Ze Guolherme; Erick, Nicolas, Rodrigo; Ademir, Willian Jose, Erick Pulga.

CORINTHIANS (4-2-3-1): Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel, Gustavo Henrique, Matheus; Andre, Raniele; Kaio Cesar, Garro, Breno Bidon; Yuri Alberto. POSSIBILE RISULTATO: 1-1